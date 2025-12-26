NYT: Это последний шанс для США восстановить демократию в Венесуэле 2 26.12.2025, 13:57

Фото: Reuters

Режим Мадуро фактически превратил государство в криминальную структуру.

Венесуэла, находящаяся под властью президента Николаса Мадуро, продолжает оставаться источником нестабильности в Западном полушарии, способствуя росту наркоторговли, миграции и деятельности вооруженных преступных группировок. Об этом говорится в аналитической статье бывшего посла США в Каракасе Джеймса Стори, который призывает Вашингтон сделать восстановление демократии в стране одним из главных внешнеполитических приоритетов, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению автора, режим Мадуро фактически превратил государство в криминальную структуру. Президент Венесуэлы находится под расследованием Международного уголовного суда за преступления против человечности, игнорирует результаты выборов и поддерживает связи с другими авторитарными режимами. Любой компромисс, не предполагающий его ухода, подрывает доверие к США и деморализует демократическую оппозицию.

Несмотря на годы давления и переговоров — от политики «максимального давления» при первом сроке президента США Дональда Трампа до попыток сочетать санкции с диалогом при администрации Джо Байдена — смены власти добиться не удалось. В нынешней администрации Трампа курс снова ужесточился, включая морские операции против наркоторговцев.

Стори считает более действенным удар по финансовым источникам режима — в частности, по «теневому флоту», перевозящему санкционную нефть. Он призывает к международной координации для блокирования нелегальных поставок и к созданию межведомственной группы США для подготовки политического перехода в Венесуэле.

По его словам, в случае ухода Мадуро страну ждет сложный процесс восстановления институтов, экономики и системы безопасности при активной поддержке США и региона. «Мы уже дали венесуэльцам надежду, — подчеркивает автор. — И не можем позволить ей рухнуть снова».

