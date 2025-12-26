Баку требует от Москвы ответов по делу крушения лайнера AZAL 26.12.2025, 23:18

Глава МИД Азербайджана заявил о «серьезных вопросах» после закрытия дела в РФ.

Прекращение Следственным комитетом России уголовного дела по факту крушения самолета AZAL вызывает у Азербайджана серьезные вопросы. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.

По словам министра, Следственный комитет России направил в Азербайджан письмо по итогам расследования авиакатастрофы, содержание которого вызвало удивление:

— В письме указывалось, что уголовное дело уже прекращено. Безусловно, такой шаг вызывает у нас очень серьезные вопросы, — отметил Байрамов, добавив, что на данное письмо был направлен официальный ответ от соответствующих азербайджанских органов.

Байрамов подчеркнул: Азербайджан ожидает выполнения Россией своих обязательств в связи с этим инцидентом.

— Вчера была годовщина трагедии, я выражаю соболезнования семьям погибших. Факт поражения самолета через время был признан российской стороной, а также было заявлено о выплате компенсаций. Это было важное заявление. Мы ожидаем, что этот процесс будет доведен до конца, — подчеркнул министр.

25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане. На борту самолета находились 67 человек. В результате катастрофы погибли 38 человек.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет атаковал российский комплекс ПВО «Панцирь-С». Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт исчез с радаров в воздушном пространстве России.

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе 9 октября президент РФ Владимир Путин признал, что сработала российская система ПВО и выпущенные две ракеты взорвались, поразив азербайджанский самолет. Путин обещал, что российская сторона выплатит все положенные компенсации и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не принимал участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 22 декабря, хотя обычно посещал его. В администрации азербайджанского президента сообщили, что он не будет участвовать в саммите «из-за плотного рабочего графика».

