28 декабря 2025, воскресенье, 12:49
ВСУ поразили РЛС «Валдай» и базу морских дронов в Крыму

1
  • 28.12.2025, 11:36
  • 1,494
Удары по важным объектам РФ показали на видео.

Силы обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма поразили важные цели оккупационной армии РФ. Об этом рассказал в Telegram командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины Роберт «Мадяр» Бровди.

По его словам, ночью «птицы» 1 отдельного центра СБС отработали по ряду военных объектов на временно оккупированной территории Украины.

В частности, в населенном пункте Черноморское в Крыму, поражена радиолокационная станция «Валдай», пункт управления комплексом радиолокационной разведки и база хранения и запуска морских безэкипажных катеров.

Военный также обнародовал видео, на котором можно увидеть отработку специалистов СБС по указанным целям.

