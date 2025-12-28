ВСУ поразили РЛС «Валдай» и базу морских дронов в Крыму

ВСУ поразили РЛС «Валдай» и базу морских дронов в Крыму1
- 28.12.2025, 11:36
Удары по важным объектам РФ показали на видео.
Силы обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма поразили важные цели оккупационной армии РФ. Об этом рассказал в Telegram командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины Роберт «Мадяр» Бровди.
По его словам, ночью «птицы» 1 отдельного центра СБС отработали по ряду военных объектов на временно оккупированной территории Украины.
В частности, в населенном пункте Черноморское в Крыму, поражена радиолокационная станция «Валдай», пункт управления комплексом радиолокационной разведки и база хранения и запуска морских безэкипажных катеров.
Военный также обнародовал видео, на котором можно увидеть отработку специалистов СБС по указанным целям.