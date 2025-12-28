В Москве отменили и задержали более 300 рейсов из-за атаки украинских дронов 28.12.2025, 13:52

Аэропорты парализованы.

Атака украинских беспилотников на Москву, начавшаяся вечером 27 декабря, парализовала работу нескольких столичных аэропортов. Всего во Внуково и Шереметьево задержали около 290 рейсов, пишет РБК со ссылкой на онлайн-табло. Еще более 80 ушли на запасные аэродромы. В пресс-службе Шереметьево сообщили об отмене 34 рейсов, задержке 32 и перенаправлении 49 самолетов в другие воздушные гавани с 17:00 по 23:45 субботы. Во Внуково примерно в тот же период отменили 33 рейса, около 32 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Ограничения в связи с планом «Ковер» действовали во Внуково и Шереметьево до полуночи. Залы ожидания были переполнены, рассказали очевидцы. На этом фоне авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Nordwind объявили о корректировке расписания. Утром 28 декабря «Аэрофлот» сообщил, что эта работа продолжается, в связи с чем «возможны переносы времени вылета некоторых рейсов». В компании уточнили, что пока не все самолеты, отправленные на запасные аэродромы накануне, вернулись в Москву. На время ожидания пассажирам предоставили «обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами». Вылет оставшихся рейсов с запасных аэродромов в Москву ожидается до 14:00. В целом «Аэрофлот» планирует вернуться в штатный режим работы в течение дня 28 декабря.

Во Внуково заявили, что сотрудники аэропорта и авиакомпаний «предпринимают все меры, чтобы вернуться к привычному расписанию полетов и штатной работе». Там добавили, что во время ограничений пассажирам бесплатно выдавали питьевую воду и матрасы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о 26 сбитых беспилотниках на подлете к столице РФ. Ограничения на работу аэропортов накануне также вводили в Самаре, Калуге, Саратове, Ярославле, Ульяновске и Пензе.

