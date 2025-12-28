Трамп и Зеленский встретились во Флориде 28.12.2025, 21:53

2,716

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президенты США и Украины ушли на переговоры за закрытыми дверями.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в поместье американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде.

Лидеры приступили к закрытой части переговоров, кратко ответив на вопросы журналистов.

Встреча пройдет в главном обеденном зале Мар-а-Лаго. После нее Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами, он должен начаться в 22:00 по Минску.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com