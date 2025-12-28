закрыть
28 декабря 2025, воскресенье
Трамп и Зеленский встретились во Флориде

  • 28.12.2025, 21:53
Трамп и Зеленский встретились во Флориде
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президенты США и Украины ушли на переговоры за закрытыми дверями.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в поместье американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде.

Лидеры приступили к закрытой части переговоров, кратко ответив на вопросы журналистов.

Встреча пройдет в главном обеденном зале Мар-а-Лаго. После нее Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами, он должен начаться в 22:00 по Минску.

