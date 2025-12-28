закрыть
28 декабря 2025, воскресенье
Зеленский: Команды Украины и США на 90% выполнили работу над мирным планом

  • 28.12.2025, 23:04
Владимир Зеленский

По его словам, стороны в течение последних месяцев продвинулись вперед в переговорах.

План из 20 пунктов, который обсуждался представителями Украины и США, на 90% был согласован. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного подхода к прессе перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Майами.

«На 90% наши две команды выполнили эту работу в обеспечении этого плана. Этот план также включает значительные экономические плюсы для Украины, восстановление Украины, потому что потенциально это позволит быстрому дальнейшему развитию. Для Украины это будет большой экономической сделкой», – сказал Зеленский.

По его словам, стороны в течение последних месяцев продвинулись вперед в переговорах. Он также подчеркнул, что Европа прилагает огромные усилия к переговорному процессу.

«Наши команды работают, как запланировано, над финансовыми аспектами восстановления и дальнейшими планами, ведь это очень важно для стратегического дальнейшего продвижения пошагово. Завершения войны, обеспечения мира и всех дальнейших шагов», – сказал Зеленский.

