Зеленский: Команды Украины и США на 90% выполнили работу над мирным планом 28.12.2025, 23:04

Владимир Зеленский

По его словам, стороны в течение последних месяцев продвинулись вперед в переговорах.

План из 20 пунктов, который обсуждался представителями Украины и США, на 90% был согласован. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного подхода к прессе перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Майами.

«На 90% наши две команды выполнили эту работу в обеспечении этого плана. Этот план также включает значительные экономические плюсы для Украины, восстановление Украины, потому что потенциально это позволит быстрому дальнейшему развитию. Для Украины это будет большой экономической сделкой», – сказал Зеленский.

По его словам, стороны в течение последних месяцев продвинулись вперед в переговорах. Он также подчеркнул, что Европа прилагает огромные усилия к переговорному процессу.

«Наши команды работают, как запланировано, над финансовыми аспектами восстановления и дальнейшими планами, ведь это очень важно для стратегического дальнейшего продвижения пошагово. Завершения войны, обеспечения мира и всех дальнейших шагов», – сказал Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com