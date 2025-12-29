В Березе арестован директор госпредприятия
- 29.12.2025, 18:28
- 1,040
Его обвиняют в получении более 80 взяток.
Глава предприятия в Березе около семи лет ежемесячно получал взятки. Удавалось бы ему это и дальше, потому что правоохранители про схему не знали.
Как оказалось, ее раскрыли бывшие подельники уже бывшего директора. Это муж и жена, которые занимают должность директора и бухгалтера частной фирмы.
Способ незаконного обогащения оказался максимально простым, сообщает СК Брестской области.
Директор ежемесячно получал деньги за заключение и продление договора аренды помещения и оплату платежей.
Представители частной фирмы получали государственные деньги за аренду своего помещения. Их бухгалтер тратила на коммунальные услуги.
Из оставшейся суммы она по договоренности брала $210 себе, а вот остальное передавала директору предприятия через его родственников.
Так, с 2018 года он получил «откатами» более Br200 тыс. или же более 80 взяток.
После рассказа женщины правоохранители проверили ее слова и подтвердили факты получения взяток.
Однако сам бывший руководитель государственного предприятия вину в преступлении не признал и отказался от дачи показаний.
По результатам расследования ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
А вот с признавшимися во всем директором и бухгалтером ничего не сделали. За добровольное раскрытие информации и помощь в раскрытии преступления их освободили от ответственности.