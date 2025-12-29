Дроны ВСУ атаковали резиденцию Путина на Валдае? 1 29.12.2025, 18:34

1,192

Лавров утверждает, что Украина пыталась убить хозяина Кремля.

Украинские беспилотники в ночь на 29 декабря предприняли атаку на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает «Медуза»

По его словам, уничтожен 91 беспилотник. Сведений о пострадавших и ущербе не поступало. Лавров не привел доказательств, что ВСУ пытались атаковать резиденцию.

Глава МИД РФ заявил, что из-за попытки Киева атаковать резиденцию Путина Москва не будет выходить из мирных переговоров, но пересмотрит свою позицию «с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com