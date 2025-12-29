закрыть
29 декабря 2025, понедельник
Дроны ВСУ атаковали резиденцию Путина на Валдае?

  • 29.12.2025, 18:34
  • 1,192
Лавров утверждает, что Украина пыталась убить хозяина Кремля.

Украинские беспилотники в ночь на 29 декабря предприняли атаку на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает «Медуза»

По его словам, уничтожен 91 беспилотник. Сведений о пострадавших и ущербе не поступало. Лавров не привел доказательств, что ВСУ пытались атаковать резиденцию.

Глава МИД РФ заявил, что из-за попытки Киева атаковать резиденцию Путина Москва не будет выходить из мирных переговоров, но пересмотрит свою позицию «с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма».

