Дроны ВСУ атаковали резиденцию Путина на Валдае?1
- 29.12.2025, 18:34
- 1,192
Лавров утверждает, что Украина пыталась убить хозяина Кремля.
Украинские беспилотники в ночь на 29 декабря предприняли атаку на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает «Медуза»
По его словам, уничтожен 91 беспилотник. Сведений о пострадавших и ущербе не поступало. Лавров не привел доказательств, что ВСУ пытались атаковать резиденцию.
Глава МИД РФ заявил, что из-за попытки Киева атаковать резиденцию Путина Москва не будет выходить из мирных переговоров, но пересмотрит свою позицию «с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма».