29 декабря 2025, понедельник, 20:59
Жители США готовятся к мощному циклону-«бомбе»

  • 29.12.2025, 19:56
  • 1,656
Он принесет мощные дожди, снег и сильный ветер.

Жители США готовятся к зимнему циклону-«бомбе», который принесет мощные дожди, снег и сильный ветер. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США (NWS).

Циклон-«бомба», или взрывной циклон — это мощный зимний шторм, который возникает при сильном падении атмосферного давлени. Такие циклоны приносят сильные ветра, ливни или снегопады.

По словам ведущего синоптика Национальной метеорологической службы (NWS) в Колледж-Парке, штат Мэриленд, Боба Оравека, одна часть шторма несет сильный снегопад, другая часть — усильный ветер и низкие температуры. При этом на севере центральной части США ожидаются обильные снегопады и метели, а на южной — сильные холодные ветра, которые положат конец аномально теплой погоде.

По данным NWS, по мере продвижения на восток шторм будет усиливаться из-за резкого столкновения холодного воздуха, движущегося на юг из Канады, с необычно теплым воздухом, который задержался на юге США.

