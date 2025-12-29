Первого секретаря посольства Беларуси в США посадили за политику 2 29.12.2025, 20:03

Что известно.

Бывшего первого секретаря посольства Беларуси в США Дмитрия Ильюхина осудили по статье о «содействии экстремистской деятельности» и отправили в колонию, пишет «Наша Ніва».

Дмитрию Ильюхину 35 лет. Он родом из Новополоцка, где в 2007‑м окончил школу с общественно-экономическим уклоном.

Высшее образование получал в одних из лучших вузов региона: сначала учился на юридическом факультете БГУ, потом перевелся в престижный Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который окончил в 2012 году. В его активе также стажировка в Свободном университете Берлина и магистерская степень на Факультете международных отношений БГУ.

Карьеру в Министерстве иностранных дел Дмитрий начал в 2012 году. Он работал атташе в консульском управлении, после чего почти три года провел в посольстве Беларуси в Египте на должности третьего секретаря. Вернувшись в Минск, стал первым секретарем в управлении Европы и Северной Америки. А в 2019 году Ильюхин отправился в Канаду на должность первого секретаря.

В Оттаве он был членом избирательной комиссии на президентских выборах 2020 года. Согласно официальному протоколу, на его участке разгромно победила Светлана Тихановская, которая набрала 321 голос (91%) против 21 голоса (6%) у Лукашенко.

В августе 2021 года Ильюхин побыл консулом в Нью-Йорке, а затем — первым секретарем посольства Беларуси в Вашингтоне. В апреле 2022 года Дмитрий покинул дипломатическую службу.

После увольнения работал в представительстве Международной федерации обществ Красного Креста (IFRC) в Минске, где в сентябре 2024 года получил повышение до старшего офицера по развитию национального общества.

На этой должности он фактически был представителем Женевы, ответственным за реформирование и профессионализацию Беларусского общества Красного креста. Его работа пришлась на кризисный период, когда IFRC приостановила членство БОКК из-за скандалов вокруг руководителя организации Дмитрия Шевцова. Вероятно, задачей Ильюхина было вернуть беларусскую структуру в русло международных стандартов нейтральности и независимости.

Неизвестно, когда Ильюхина задержали, но произошло это около года назад. Дмитрия судили в Минском городском суде за «содействие экстремистской деятельности» (ч. 1 и 2 ст. 361‑4 УК). Приговор вступил в силу в декабре 2025 года.

Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии — в соцсетях он не появлялся около года, а его аккаунт в телеграме удалился. Дома его ждут жена и маленький ребенок.

