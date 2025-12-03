Путин прячется в деталях

Путин прячется в деталях1
- Юрий Федоренко
- 3.12.2025, 13:27
Бизнес-планы Дмитриева-Уиткоффа выглядят фантастически.
Одно из недавних расследований от The Wall Street Journal: Вашингтон ведет с Кремлем тайные переговоры о совместном бизнесе сразу после заключения мира с Украиной. Суть материала: Россия якобы стремится создать на своей территории особые условия для американского капитала, чтобы привлечь рекордные инвестиции «после войны». На этой основе уже девять месяцев спецпосланник президента США Стив Уиткофф и представитель хозяина Кремля Кирилл Дмитриев строят подковерный договорняк по «урегулированию войны».
Некоторые бизнес-планы Дмитриева-Уиткоффа выглядят фантастически: совместная разработка месторождений в Арктике, а также американо-российская миссия на Марс с компанией SpaceX Илона Маска… На этом фантазия Уиткоффа не останавливается. К мегапроектам «переговорщик» хочет привлечь Украину. В разговоре с журналистами WSJ он выразил надежду, что Россия и Украина с помощью США станут процветающими деловыми партнерами.
Вот такую бизнес-утопию Уиткофф и Дмитриев пытаются «продать» Трампу. Замысел вызывает сдержанную улыбку и ассоциацию со сказкой «Голый король». В роли портных — Уиткофф и Дмитриев, на роль короля претендует Трамп. Амплуа Путина определить пока сложно, но он в этом сюжете точно присутствует. Сюжет разворачивается: наладить довольно тесные связи между Вашингтоном и Москвой портным удалось.
Пока рано говорить, что Трамп превратился в голого короля
Впрочем, пока рано говорить, что Трамп превратился в голого короля: ни переговоры, ни тесные контакты с Кремлем не помешали ему ввести санкции против Роснефти и Лукойла. Нельзя также говорить, что по состоянию на данный момент бизнес-утопия критически навредила интересам Украины: печально известные 28 пунктов, которые Уиткофф «наколдовал» в Москве и передал Трампу, были переписаны под ноль в Женеве.
Как известно, Путин скрывается в деталях. Эти детали могут быть военно-политические (например, попытка перекрыть поставки Украине Томагавков) и экономические (прокрутить коррупционную сделку на триллионы долларов). На поверхности — нескрываемое желание Кремля залатать бюджет и каким-то образом поддержать больную российскую экономику после того, как горячая фаза войны станет на паузу. А еще — убедить Трампа в том, что Путин несколько коррумпированный, но, в целом, договороспособный бизнесмен, для которого главное — деньги.
За годы войны мы хорошо изучили психологию нашего врага и точно знаем, что он стремится не к экономическому процветанию, а к величию и крови. Деньги для кремлевского людоеда не цель, а средство. Если «гениальный план» каким-то образом будет воплощен, и в Россию зайдут американские инвестиции, это несколько усилит сырьевую экономику российской военной машины. Что будет потом, понятно, — модернизированная военная конструкция развернется дулом в сторону инвесторов.
О том, как это — вести бизнес с россиянами, может рассказать американский бизнесмен Билл Браудер. Это известный международный финансист, соучредитель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был крупнейшим зарубежным игроком на российском фондовом рынке. Судьба компании Браудера печальна: работники «правоохранительных органов» РФ рейдернули бизнес, а юриста компании Сергея Магнитского — замучили. Сам Браудер чудом сбежал от московских милиционеров. В июле 2013 года россуд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии общего режима. Вот так закончилась бизнес-утопия Браудера. Кто следующий? Возможно, Илон Маск.
К сожалению, многие западные политики так и не поняли, с кем имеют дело. Если бы Путин стремился к экономическому процветанию для своей страны, уровень жизни в России был бы таким, как в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку в российских недрах для этого достаточно полезных ископаемых. Амбиции хозяина Кремля находятся совсем в другой области: он жаждет бесконечной власти, стремится уничтожить мировой порядок, перекроить карту мира, стереть с нее Украину и возродить Советский Союз сталинского образца — с застенками, ГУЛАГами, голодоморами и всемогущим НКВД.
Склонен ли он делать «паузы» на этом пути? Гадать смысла нет — узнаем. Если вдруг произойдет «пауза», нам надо будет по максимуму использовать ее для интенсивного развития и модернизации военного потенциала. Нас не удастся обмануть, нам никто не впарит сказочку о «миролюбивой России».
Даже в условиях горячей фазы войны мы масштабируем успешный опыт и строим стратегию своего развития на годы. Так будет до тех пор, пока на территории современной РФ не возникнет несколько независимых государств… Мы не собираемся останавливаться. Слава Украине!
Юрий Федоренко, «Фейсбук»