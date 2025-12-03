Игорь из Витебска стал звездой соцсетей за одну ночь

Игорь из Витебска стал звездой соцсетей за одну ночь1
- 3.12.2025, 14:21
- 1,272
Он просто шел нетрезвым домой.
Игорь из Витебска сделал то, о чем мечтают smm-щики всего мира: написал один (нетрезвый) пост в Threads, и соцсеть взорвало.
На старте все работало как идеальный вирусный коктейль. Есть герой с максимально узнаваемой ситуацией: поздний вечер, алкоголь, дорога домой. Есть честность без фильтров и поз, простой текст, который может написать каждый, пишет smartpress.by.
Алгоритмы Threads, которым подкинуло вот такую человеческую микро-драму, сделали остальное: лента начала заполняться репостами, ремиксами и «Здравствуйте, Игорь! Вы дошли?» от половины рунета. Даже до аудитории Казахстана дошла эта трогательная витебская история.
Включилась драматургия. Люди перестали просто смеяться и начали болеть за персонажа: дойдет ли он до дома, не уронит ли телефон, не потеряется ли где-то между подъездами и предложили «еще по одной». В комментариях появились советы, мемы, пожелания «держать в курсе маршрута», а к утру – долгожданное продолжение: Игорь дошел, он дома и все еще бухой. Потом – пост с работы, пост с котом, маленький ситком в прямом эфире.