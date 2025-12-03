WSJ: Украина могла подорвать уже около десятка танкеров российского теневого флота 2 3.12.2025, 15:00

Иллюстративное фото

Второй энергетический фронт будет разрастаться.

Служба безопасности Украины (СБУ) впервые признала, что организовала 28 ноября в Черном море атаки на два подсанкционных танкера, которые шли в Новороссийск за грузом российской нефти.

На самом деле, война в международных водах идет уже не один месяц, выяснила The Wall Street Journal. И второй энергетический фронт (в дополнение к ударам авиадронами по российским НПЗ) будет разрастаться, считают военные эксперты.

Помимо атак 28 ноября в период с 23 декабря 2024 года как минимум на семи связанных с Россией судах произошли взрывы, которые, по мнению экспертов по безопасности и аналитиков в области морской разведки и открытых данных, несут отпечаток украинских операций, подсчитала WSJ. «Война между Россией и Украиной явно стала угрожать безопасности судоходства в Черном море», — констатировал в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

И не только в Черном. Два инцидента произошли на Балтике, включая взрывы на перевозившем аммиак танкере Eco Wizard в порту Усть-Луга в июле. Еще два случились у побережья Ливии (Россия использует связи с контролирующим часть страны генералом Халифой Хафтаром для контрабанды нефтепродуктов в Европу): о взрыве в июне на танкере Vilamoura, перевозившем миллион баррелей нефти, военная разведка Украины без комментариев сообщила на своем сайте. Еще три инцидента произошли в разных районах Средиземного моря (между Испанией и Алжиром, у берегов Италии и Турции).

Ади Имсирович, преподаватель энергетики в Оксфордском университете и бывший глобальный директор в лондонском офисе Gazprom Marketing & Trading, сказал WSJ:

Это лучшая стратегия, которая есть у Украины: она может нанести удар по экономике, чтобы оказать давление на Россию в [мирных] переговорах.

СБУ подтвердила, что операции 28 ноября были проведены совместно ее 13-м Главным управлением военной контрразведки и ВМС Украины, и разместила видео с дронов, участвовавших в атаке на танкеры Kairos и Virat. Это нанесло «значительный удар по транспортировке российской нефти», танкеры получили «критические повреждения» и «фактически выведены из строя», сообщил Financial Times представитель СБУ.

Кроме того, 29 ноября у берегов Сенегала четыре взрыва прогремели на танкере Mersin, перевозившем российские нефтепродукты. Mersin не находится под санкциями, но с конца 2023 года часто заходил в российские порты, а с марта 2025 года возил исключительно российские грузы, а также неоднократно манипулировал показаниями транспондера, чтобы скрыть свое истинное местоположение, рассказал FT Бенджамин Хилгенсток, эксперт по нефтяным санкциям Киевской школы экономики.

А 2 декабря танкер Midvolga 2, груженный подсолнечным маслом, был атакован у берегов Турции. Экипаж не пострадал и не запросил помощи. Украина заявила о своей непричастности к этому инциденту.

Последние атаки начали сказываться на операциях по перевозке российской нефти. Владеющая Mersin турецкая компания заявила, что больше не будет выполнять рейсы, связанные с российскими интересами, сославшись на резко возросшие риски для судов и экипажей. Кроме того, для судов, идущих в российские порты Черного моря, страхование от военных рисков на 7 дней выросло до 0,65-0,8% от стоимости судна, рассказали накануне Reuters источники в судоходной и страховых отраслях. Неделей ранее оно составляло 0,6%.

Танкеры теневого флота, атакованные морскими дронами 28 ноября, шли пустыми. Нападение на них свидетельствует «о намеренном распространении украинских дальних ударов с фиксированной российской энергетической инфраструктуры на мобильные элементы системы экспорта нефти», а также позволяет снизить экологические и политические риски, считает Конрад Музыка, директор польской Rochan Consulting, отслеживающей ход войны.

Украина с августа значительно нарастила удары по российским энергетическим объектам. В ноябре она посылала на территорию России в среднем 180 беспилотников в сутки, подсчитала FT на основании данных Института изучения войны. Многие из них атаковали нефтеперерабатывающие заводы и нефтеналивные терминалы.

Атаки же на танкеры направлены на то, чтобы подорвать работу «более широкой цепочки поставок российских энергоресурсов, увеличив затраты, риски и сложности, связанные с экспортом нефти», говорит Музыка. Янис Клуге, эксперт по России из Немецкого института международных отношений и безопасности, добавляет:

Если Украина усилит атаки на танкеры теневого флота, это может перекрыть один из важнейших маршрутов транспортировки российской нефти, привести к сокращению экспорта и сильно повлиять на российский бюджет.

