12 белорусских банков ввели нововведения 3.12.2025, 17:49

Они касаются работы с клиентами.

12 работающих в Беларуси банков сообщили об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позiркам» мониторинг их актуальных пресс-релизов.

Банк «Решение» ввел ограничение на совершение операций пополнения и списания с использованием своих платежных карт на криптоплатформах (МСС 6051) в случае невозможности подтверждения принадлежности карточки владельцу криптокошелька. Также приостановлена возможность совершения платежей через ЕРИП в адрес операторов криптоплатформ.

«Белагропромбанк» расширил линейку условий по автокредитованию: увеличен срок кредитования — до 7 лет, а также представлена возможность покупки как традиционных, так и электромобилей.

«Беларусбанк» прекратил начисление мани-бэка по карточкам Mastercard Standart и БЕЛКАРТ-Maestro клуба «Шчодры». Другие преимущества продукта — повышенная процентная ставка по депозиту «Правильный выбор онлайн» со скидкой 50% на оформление карточки клуба «Зебра», а также скидка 15% на оформление полиса страхования и SMS-оповещениями о приходных операциях без взимания платы — остаются неизменными.

«Белгазпромбанк» с 1 января 2026 года будет взимать 20 рублей за предоставление физлицам в течение пяти банковских дней справок: о суммах совершенных платежей; суммах задолженностей по операциям факторинга по выкупу денежных требований.

«БНБ Банк» ввел минимальную сумму — 0,5 базовой величины (на данный момент — 21 рубль) — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при сдаче выручки наличными или пополнения счета через «Белпочту».

«БСБ Банк» приостановил прием платежей в пользу крипторезидентов (за исключением компаний «Файнекс» и «ДФС») посредством: свободных платежей в мобильном приложении; платежей по реквизитам в кассах банка; переводов в системе ЕРИП.

«МТБанк» снизил комиссию за предоставление выписок по счетам: за период менее 12 месяцев — с 20 до 10 рублей; 12 месяцев и более — с 50 до 20. Исключение — выписки, сформированные за последние 95 календарных дней. Они останутся бесплатными. В интернет-банке выписку можно сформировать за любой период бесплатно.

«Паритетбанк» временно приостановил оформление договоров по продуктам «Карта рассрочки», «Кредитная #wishня», «Зарплатный Овердрафт».

«Приорбанк» установил ограничение на количество переводов с карточки на карточку за рубеж в течение недели. Теперь их можно сделать не более 20.

«РРБ Банк» приостановил прием денег от физлиц на следующие депозиты: «Европейский на 2 года лояльный», «Безотзывный на 13 месяцев» и «Безотзывный на 7 месяцев» в долларах США.

«Сбер Банк (Беларусь)» до 14 января 2026 года проводит акцию «Переводы в Россию без комиссии по номеру телефона». Переводы доступны всем клиентам банка. Отправка мгновенная в российских рублях. Если карта в другой валюте, сумма пересчитается автоматически по курсу банка.

«Технобанк» начал взимать за переводы физических лиц в китайских юанях за пределы банка комиссию в размере 230 рублей +1% от суммы перевода. Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физлица посредством безналичной покупки китайских юаней за белорусские рубли. В случае поступления возврата перевода выдача денежных средств со счета физического лица осуществляется путем продажи банку китайских юаней за белорусские рубли.

На 1 ноября 2025 года в Беларуси был зарегистрирован 21 банк (три из них — со 100-процентным иностранным участием). Их прибыль, согласно проведенному «Позиркам» анализу, составила 3 млрд 776,2 млн рублей — на 11,5% больше, чем месяцем ранее (3 млрд 386,8 млн), и на 16,3% больше, чем на аналогичную дату 2024-го (3 млрд 247,1 млн).

Нормативный капитал на начало прошлого месяца составлял 24 млрд 68 млн рублей (-2,1% за месяц и +8,1% в годовом измерении); подверженные кредитному риску активы — 121 млрд 527,1 млн (+3,4% и +12,5% соответственно), необслуживаемые активы — 2 млрд 836,8 млн (-0,9% и -12,5%).

Задолженность по рублевым и валютным кредитам, выданным банками юридическим лицам, на 1 ноября 2025 года составила 63 млрд 346,7 млн рублей, свидетельствуют данные Национального банка.

Проведенный анализ показал, что актуальная сумма долга на 12,2% больше, чем было на 1 ноября 2024-го (56 млрд 440,5 млн рублей), и на 7,5% больше, чем на 1 января 2025-го (58 млрд 952,8 млн).

