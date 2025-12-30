Забытый урок Рейгана 4 Петр Издебский

Это был гениальный стратегический маневр.

Уже много месяцев мы наблюдаем на Западе одну и ту же отчаянную схему мышления. Биржевые аналитики, экономисты и политики смотрят на показатели российской экономики — падение рубля, инфляцию, стоимость войны, санкции — и задаются вопросом: «Когда он наконец сломается? Когда он поймет, что это невыгодно?».

Это фундаментальная когнитивная ошибка. Это попытка измерить российского диктатора западной меркой рациональности. Мы забыли о ключевом уроке истории, который позволил выиграть Холодную войну.

Вот анализ механизма, движущего этой машиной разрушения, основанный на более глубоком взгляде на историю, психологию власти в Кремле и стратегическое наследие Рональда Рейгана.

1. Урок «Империи зла»: Разная логика, разные миры

Прежде чем понять Путина, мы должны понять, что на самом деле сделал Рональд Рейган. Когда в начале 80-х он назвал Советский Союз «Империей зла», многие на Западе были возмущены. Они считали это ненужной провокацией, порчей «диалога».

Но Рейган не занимался просто риторикой. Это был гениальный стратегический маневр. Он определил фундаментальную истину, о которой сегодня забывают: нельзя применять одну логику к двум разным системам ценностей.

Рейган понял, что Советы (а сегодня — путинская Россия) не действуют в сфере западной рациональности, где стремятся к благополучию и стабильности. Они действуют в идеологической сфере, где целью является доминирование, а ложь, насилие и жертвование собственными гражданами являются морально оправданными инструментами. Признание их «Империей зла» означало: мы не будем делать вид, что мы бизнес-партнеры. Мы — враги в экзистенциальной плоскости. С ними не торгуются за маржу прибыли, их сдерживают.

2. Травма распада и «фантомные боли»

Рейган, в тесном сотрудничестве со странами ОПЕК (в частности, Саудовской Аравией), перешел от слов к делу. Резкое снижение цен на нефть обнажило неэффективность советской экономики. Империя обанкротилась, потому что не имела твердой валюты для закупки зерна и технологий.

Для Запада это был триумф свободы. Для Владимира Путина, молодого офицера КГБ в Дрездене, это была — как он сам это назвал — «величайшая геополитическая катастрофа XX века».

Это его формирующий момент. Именно тогда родились «фантомные боли» после ампутированной империи, которые мучают его уже более 30 лет. Его правление — это не попытка построить благосостояние. Это продолжающаяся десятилетиями мстительная терапия, направленная на то, чтобы отменить то унижение и доказать, что Рейган ошибался.

3. Ловушка западной логики (Повторение истории)

Здесь мы подходим к сути сегодняшней проблемы. Запад снова совершает ту же ошибку, что и до Рейгана. Он предполагает, что каждый лидер действует по алгоритму:

Правда ли, что российская экономика на грани краха

Если экономические и социальные издержки превышают выгоды от войны → следует стремиться к миру.

Это демократическая логика. Но Путин действует по логике «Империи зла»:

Идеологическая историческая миссия + Эго Вождя > Экономика + Жизнь граждан.

Поэтому санкции, хоть и болезненные, не работают как политический тормоз. В его мире экономика не является целью; она является лишь ресурсом. ВВП, валютные резервы, жизни солдат — это топливо, которое сжигается в топке истории ради реализации высшей цели.

4. Нарциссизм и идеология превыше всего

Мы ошибаемся, думая, что Путиным руководит патриотизм. Как справедливо замечают проницательные наблюдатели, мы имеем дело с чем-то гораздо более опасным: с колоссальным нарциссизмом власти и тем, что можно назвать «гитлеровским взглядом на жизнь» — убеждением в собственной непогрешимости и мессианской роли.

В столкновении идеологии с экономической логикой, у такого диктатора идеология ВСЕГДА побеждает. Признание ошибки (уход от войны по экономическим причинам) было бы для нарцисса имиджевой смертью. Он поверил в собственную пропаганду об «исторической Руси» и теперь пытается подстроить реальность под это видение любой ценой.

Выводы: Нам нужна ясность Рейгана

Ждать, пока Россия «обанкротится» и из-за этого Путин «поймет свою ошибку», — это наивность. Он не остановится из-за нехватки денег. Диктатуры могут существовать в нищете годами, кормя общество идеологией и страхом.

Экономика в этой войне имеет другое значение: она не изменит решение Путина, она может лишь — в долгосрочной перспективе — отобрать у него физические возможности вести войну (отсутствие танков, ракет).

Мы должны прекратить проецировать нашу рациональность на того, кто давно объявил ей войну. Пора вернуться к стратегической ясности: мы столкнулись с другой логикой, которую надо победить, а не «убедить».

Петр Издебский «Фейсбук»

