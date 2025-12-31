Внучка Джона Кеннеди умерла в возрасте 35 лет 31.12.2025, 4:13

Татьяна Шлоссберг

Журналистка и писательница тяжело болела.

Журналистка и писательница, внучка 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в возрасте 35 лет, передает телеканал NBC. В ноябре она рассказала, что у нее онкологическое заболевание — острый миелоидный лейкоз. Шлоссберг было 35 лет.

«Сегодня утром скончалась наша прекрасная Татьяна. Она навсегда останется в наших сердцах», — говорится в заявлении семьи.

Диагноз Шлоссберг поставили в 2024 году, она написала об этом в журнале The New Yorker месяц назад, После рождения ребенка врач заметил у женщины аномально высокое количество лейкоцитов и назначил дополнительные анализы. Шлоссберг прошла химиотерапию и пересадку костного мозга.

«Во время последнего клинического исследования мой врач сказал мне, что он сможет продлить мне жизнь примерно на год», – отмечала она.

Татьяна Шлоссберг – дочь художника Эдвина Шлоссберга и дипломата Кэролайн Кеннеди, старшей дочери 35-го президента США Джона Кеннеди. NBC называет ее опытным и уважаемым журналистом. Она писала на экологические темы, публиковалась в том числе в изданиях The New York Times, The Atlantic и The Washington Post. В 2019 году вышла ее книга «Незаметное потребление: воздействие на окружающую среду, о котором вы не подозреваете».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com