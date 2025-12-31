Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц

31.12.2025, 16:17

Игорь Липсиц

Что ждет российскую экономику.

Здесь мне представляются возможными два варианта развития событий:

пессимистический (инерционный, далее будем обозначать его «П») – война продолжается в том же «стиле», что мы наблюдали весь 2025 год: тягучие позиционные бои с большими жертвами, малыми изменения линии фронта и нарастанием интенсивности дронового противостояния;

оптимистический («О») – на украинском фронте достигается перемирие (но не мирный договор), активные бои прекращаются, стороны продолжают «подкусывать» друг друга исподтишка с помощью дронов и диверсионных групп.

Первый вариант чреват для России сохранением того же финансового обременения, с каким она живет уже 4 года.

Второй вариант дарит россиянам надежду на не особенно значительное, но все-таки сокращение военных расходов федерального бюджета и региональных доплат контрактникам. Возможно также снятие (смягчение) некоторых иностранных санкций против России – но не основных, ибо энергетические рынки Европы и Турции вернуть в полном объеме уже не удастся: их с удовольствием захватили компании из США.

В лучшем для России варианте через эти же американские фирмы удастся частично восстановить поставки нефти и газа из России в Европу, продавая их сразу и целиком американским посредникам (тогда Европа будет покупать формально американские нефть и газ), а значит, отдавая им немалую долю прибыли от продаж.

Исходя из такого прогноза политической ситуации РФ в 2026 году, мы можем уже попробовать представить, как в наступающем году будут меняться основные характеристики ее экономики.

Динамика ВВП

Экономические процессы инерционны, и динамика ВВП, сформировавшаяся в 2024-2025 годах, не может измениться радикально и быстро при любых новых военно-политических ситуациях. Поэтому:

в варианте «О» падение ВВП будет, вероятно, укладываться в диапазон от нуля до минус 4% (стагнация – слабая рецессия);

в варианте «П» падение может превысить 5% (чистая рецессия).

Оценку такого падения нельзя делать по данным МВФ, поскольку МВФ вынужденно использует материалы Росстата, в том числе сомнительные оценки дефлятора. Поэтому оценку динамики экономики России в целом лучше проводить по данным об изменении натуральных объемов производства важнейших видов продукции (методика ЦМАКП и подходы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН) и железнодорожных перевозок. Это не учитывает в полной мере события в сфере услуг, но для России – возвращающейся из постиндустриального мира в мир отстало-индустриальный – такое допущение я полагаю приемлемым.

При таких прогнозах динамики ВВП не особо радующими правительство РФ будут в 2026 году и сборы доходов в федеральный бюджет, а значит, и величина бюджетного дефицита.

Состояние бюджета

Напомним, что на 2025 год планировалось собрать доходы в бюджет в сумме 40,3 трлн рублей , но по оценкам на октябрь 2025 года, доходы были собраны лишь в сумме 36,5 трлн; дефицит ожидается выше планового на 2025 г. в 4,75 раза, то есть не менее 5,7 трлн – против 1,2 трлн рублей по плану.

В 2026 году можно ожидать дальнейшего падения бюджетных доходов, нефтегазовых – в силу негативной для России динамики мировых цен на нефть, а ненефтегазовых – по двум причинам:

сокращение бюджетного финансирования невоенных отраслей (видимо, особенно значимого в первом квартале 2026 года);

сокращения прибыли и даже масштабов деятельности гражданских компаний России после повышения НДС и уменьшения льгот для малого и среднего бизнеса.

Исходя из этого, можно ожидать, что в 2026 году дефицит федерального бюджета будет больше запланированной величины в 3,8 трлн рублей и составит:

в варианте «О» 4-6 трлн;

в варианте «П» 5-7 трлн рублей.

В 2026 году возможны оперативные корректировки параметров бюджета, включая секвестр гражданских расходов, как это уже происходило в 2025 году.

Но у правительства России будут уже сильно связаны руки в части налоговых реформ, поскольку такие реформы шли уже оба последних года. Поэтому существенных налоговых новаций ожидать не стоит, но, вероятно, будут вновь повышены ставки акцизов (кроме разве что акциза на жидкую сталь, поскольку черная металлургия и так уже в беде).

Существенное повышение налогового бремени возможно на уровне региональных бюджетов (уже довольно плохо сводящих концы с концами) – через налог на недвижимость. Здесь можно ожидать сильного увеличения кадастровой стоимости жилья, от которой считается такой налог, а также самой ставки - вплоть до ее ныне утвержденной верхней границы в 2,5% (для квартиры стоимостью, скажем, в 10 млн рублей это даст 250 тысяч рублей в год налога).

Сокращение расходов дефицитного федерального бюджета в сочетании с сокращением сальдированного финансового результата компаний России (в 2025 году, по данным Росстата за январь-сентябрь, сальдированный финансовый результат компаний снизился на 7,7% в сравнении с тем же периодом 2024 года) будет, вероятно, все сильнее сказываться на возможностях роста номинальных доходов граждан страны.

Маловероятно, что даже в варианте «О» эти доходы вырастут более чем на 8–9%. Но вполне вероятно, что при реальной потребительской инфляции, которая в 2026 году может ускориться за счет повышения ставки НДС, роста стоимости импортных товаров (в случае девальвации рубля), а также ускорения роста стоимости моторного топлива и транспортных тарифов, реальные доходы населения упадут. Другое дело, сумеем ли мы это объективно оценить по статистическим данным Росстата?

Инфляция и другие показатели

Эти данные, скорее всего, будут свидетельствовать о стабилизации инфляции на уровне 6–7%, но реальная инфляция может достичь 13–14% (посмотрим, какие данные нам даст Ассоциация российских банков).

Будем надеяться, что данные отчетности российских ретейлеров помогут увидеть реальную картину.

Единственное, что может изменить хотя бы немного эту картину – замедление инфляции на потребительском рынке в силу существенного падения номинальных доходов граждан. Люди просто станут покупать все меньше товаров и особенно услуг, и денежное давление на цены ослабнет.

Но такому результату радоваться не стоит – ибо по факту он будет означать лишь сокращение физического потребления населения России: как известно, российские ритейлеры уже в 2025 году фиксируют падение продаж продуктов питания в натуральном измерении.

Пытаясь оценить, какими в такой ситуации к концу 2026 года могут оказаться некоторые количественные индикаторы положения дел в экономике страны, мы можем полагать, что:

ключевая ставка Банка России не опустится ниже 13% годовых – вопреки ожиданиям властей («ЦБ может снизить ключевую ставку до 9% к концу 2026 года, заявил председатель комитета ГД по финансовому рынку Аксаков»);

курс доллара составит 90-95 рублей;

бензин подорожает за год не более, чем на 13-14%.

На рынке труда России мы увидим, как и в этом году, сохранение формально низкого уровня безработицы (2,2-2,5%), но при существенном росте масштабов скрытой безработицы в форме неполных рабочих недель, неоплачиваемых отпусков, временного перевода работников на низкооплачиваемые виды деятельности, задержек выплат зарплат.

Ввоз трудовых мигрантов с нетрадиционных для России рынков труда (например из Индии) будет нарастать. Но к концу 2026 года этот процесс, скорее всего, замедлится из-за существенного роста числа межнациональных конфликтов между гражданами России и новыми трудовыми мигрантами.

Отраслевые перспективы

В нефтяной промышленности кризис будет усугубляться, что поведет не столько к снижению добычи в натуральном выражении, сколько к ухудшению финансовых результатов работы компаний. А поскольку государство не может допустить банкротства компаний в этой отрасли и существенного падения добычи нефти и газа (основы энергоснабжения страны), то оно будет предоставлять нефтегазовым компаниям все большие льготы по налогообложению. Что, соответственно, будет все сильнее сокращать и доходы федерального бюджета РФ.

В зоне кризиса будут находиться практически все отрасли хозяйства:

будет падать производство в натуральном выражении в черной металлургии, хотя и в меньшей степени, чем в 2025 году: снижение производства чугуна в январе–октябре 2025 года составило 5,6%, легированной стали — почти 15%, проката — 5,3%, труб, профиля и фитингов — 11,9%»);

продолжится сокращение числа вновь начинаемых строительных объектов, причем здесь темп падения может стать выше, чем в 2025 г. Предвестником выглядит кризис в промышленности строительных материалов. Падение выпуска в отрасли длится 11 месяцев, кумулятивный спад составил минус 16%. Выпуск находится чуть выше минимумов 2020 года. Это говорит о депрессии в строительном комплексе»;

оборот розничной торговли, вероятнее всего, будет падать, особенно если в начале 2026 г. начнется девальвация рубля, что породит рост цен на импортные товары. Вполне вероятен и подорожание авиабилетов, эксперты ждут роста цен на перелеты в 2026 г. в пределах 20%.

Рекордный спад производства возможен в машиностроении. И если он сначала захватил преимущественно автомобилестроение (падение в 2025 году — 61,6% против 2024-го) и сельскохозяйственное машиностроение, то в 2025-м такая же ситуация возможна и в остальных отраслях машиностроения.

Причиной будет существенное сокращение инвестиций в экономике при все еще высокой стоимости кредитов, в отсутствии иностранных инвесторов и в сокращении чистой прибыли компаний в силу роста налоговых изъятий.

Тревожной для россиян видится и ситуация в агрокомплексе страны. (Кризис в сельском хозяйстве усугубляется, так тяжело отрасли в истории современной России еще не было, заявил Александр Родин, президент донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.)

Рост оборотов, и существенный, возможен уже традиционно в похоронном бизнесе и в платной медицине.

Банковский сектор России будет находиться под особой опекой государства и открытых ситуаций банкротства банков здесь постараются не допустить. Но возможно увеличение числа случаев явного и тайного оздоровления проблемных банков через АСВ или непосредственно силами Банка России. Ситуация здесь может существенно ухудшиться при сильной девальвации рубля в 2026 году, что возродит склонность россиян к хранению сбережений в валюте и вызовет отток средств со вкладов. При подобном развитии событий Банк России может ввести количественные лимиты на изъятие средств с банковских рублевых счетов в расчете на месяц.

Внешняя торговля

Показатели российского экспорта, скорее всего, буду ухудшаться и темп этого падения будет определяться преимущественно динамикой мировых цен на нефть, поскольку никаких новых товаров для масштабного экспорта Россия миру предложить уже не может.

Если санкции с России не будут сняты ни в малейшей мере (вариант «П), то падение экспорта в 2026 году может оказаться больше, чем в 2025-м (минус 2,7% за 10 месяцев к аналогичному периоду 2024 года).

При хотя бы частичном снятии санкций (вариант «О») падение экспорта в 2026 году. будет сопоставимо с показателями 2025 года.

Что касается импорта, то при сохранении нынешнего курса рубля он будет расти примерно как в 2025 году (плюс 2-3%). А при существенной девальвации рубля (если доллар будет стоить 90-95 рублей, то есть на 15-20% меньше, чем в конце 2024 года), импорт будет в физическом выражении стагнировать или даже несколько сократится.

С учетом всего этого, профицит счета текущих операций в 2026 г. вновь сократится хотя, возможно, и в меньшей мере, чем в 2025 году, когда падение составило 29,6% в годовом сопоставлении.

Игорь Липсиц, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com