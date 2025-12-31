Водка в России подорожала на 15% 31.12.2025, 18:15

За год.

Стоимость минимального набора продуктов питания в России с декабря 2024 года выросла на 5,9% и составила в среднем 7,3 тыс. руб. на человека. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Согласно данным на 15 декабря, сильнее всего за год подорожала водка — на 15,1%. В лидерах роста мороженая рыба (+20,5%), говядина на кости (+14,1%), ржаной хлеб (+13,4%) и маргарин (+12,8%). При этом заметно подешевели овощи: капуста (-27,7%), картофель (-24,2%), огурцы (-18,9%) и лук (-18%). Снизилась в цене и цена на яйца (-18,8%).

Наибольшая стоимость продуктовой корзины зафиксирована на Чукотке — 18,4 тыс. руб., и в Камчатском крае — 12,6 тыс. руб. Самая низкая цена — в Мордовии (5,9 тыс. руб.) и Пензенской области (6,2 тыс. руб.).

