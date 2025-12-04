Беларуская минимальная зарплата остается одной из самых низких в регионе 4.12.2025, 12:28

Поляки и литовцы получают почти в пять раз больше.

Беларусь проигрывает почти всем странам-соседкам в размере минимальной зарплаты, обратил внимание канал «Вашы грошы».

В текущем 2025 году белоруская «минималка» равна 726 рублям в месяц. При этом в РФ минимальная зарплата в пересчете на беларуские рубли — 826 рублей. А в странах-соседках, входящий в Евросоюз, в несколько раз выше: в Латвии работающие на «минималках» получают в эквиваленте около 2529 беларуских рублей, в Литве — 3547, в Польше — 3743. Или почти в 3,5—5 раз больше.

— Разница ощущается и в покупательной способности, особенно если учитывать цены, — отмечают авторы канала.

Кстати, с начала 2026-го белоруский минимум подрастет — власти планируют поднять планку до 858 рублей. В цифрах это целых плюс 18%, но на деле, говорят аналитики, «Беларусь не догоняет соседей, а лишь пытается не отстать от собственных ценников в магазине».

— При этом в Беларуси минимальная зарплата используется как «нижний порог» для множества расчетов — от некоторых штрафов до социальных выплат. Чем ниже величина, тем дешевле обходится труд неквалифицированных работников, но тем слабее и базовая защита людей, которые находятся в самой уязвимой группе.

Для семьи, живущей на минималку, каждые 50—100 рублей — это не абстрактный процент, а выбор между «купить продуктов» или «оплатить электричество».

