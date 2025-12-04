Белоруска купила сгущенное молоко, но оно оказалось неожиданной консистенции 1 4.12.2025, 22:16

На предприятии прокомментировали.

Брестчанка поделилась в TikTok возмущением. Она купила в магазине сгущенное молоко со стевией Глубокского молочноконсервного комбината. Но содержимое банки по консистенции совершенно не напоминало привычный продукт. «В каком месте оно сгущенное?» — возмутилась женщина. Вот что ответило само предприятие.

В ролике пользовательница показывает открытую банку, на которой написано, что это «молоко сгущенное со стевией». Последнее — травянистое растение, экстракт которого используют как подсластитель, пишет «Зеркало».

— Что с ним не так? — говорит женщина, набирая ложкой жидкое содержимое банки. — В каком месте оно сгущенное? Очень странно.

К слову, на этикетке банки указано, что молоко «частично обезжиренное сгущенное стерилизованное со стевией». В описании продукта говорится, что его консистенция «соответствующая жидким сливкам». Правда, написано это мелким шрифтом. На такой нюанс обратили внимание и в комментариях:

— На обратной стороне крупным шрифтом продублирована надпись о том, что молоко все же сгущенное. А вот ниже, мелким как раз таки, представлено описание продукта. И здесь уже, заметьте, указано, что консистенция «соответствует жидким сливкам».

За день видео брестчанки посмотрели более 50 тысяч раз, под роликом — более трехсот комментариев. Многие писали, что ничего удивительного в этом нет, так как вместо сахара комбинат использовал стевию. Другие — поддерживали авторку.

«Так, а с чего она должна быть такой же густой, как обычная? Она же без сахара».

«Густота у обычной сгущенки как раз из-за сахара. А это, похоже, стерилизованное, да плюс с сахзамом».

«Что вы хотите? Это другой продукт. Это не сгущенное молоко с сахаром. У него другой вкус, консистенция, и оно для других целей».

«Ведь можно было просто в поисковике набрать „почему сгущенное молоко со стевией жидкое?“, но это же слишком сложно…»

«Хотела сгущенки поесть и при этом получить минимум калорий? Это как рыбку съесть и косточкой не подавиться».

«Я тоже была в возмущении: „сгущенное“ — от слова „густо“, а по факту — жидкое и невкусное».

С вопросом по поводу консистенции сгущенки со стевией журналистка «Зеркала» позвонила на Глубокский молочноконсервный комбинат под видом обычной покупательницы. В приемной предприятия заверили: все так и должно быть.

— Это же молоко сгущенное стерилизованное, да? Оно и будет таким, — объяснила сотрудница предприятия. — Молоко со стевией такое же, как концентрированное, оно должно быть жидким. Которое густое — это «цельное сгущенное с сахаром». Вот то именно «сгущенка».

