Reuters: США хотят, чтобы Европа взяла на себя большинство оборонных возможностей НАТО 5.12.2025, 16:31

Причем, в сжатые сроки.

Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа взяла на себя большинство конвенционных оборонительных возможностей НАТО, от разведки до ракет, до 2027 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пятерых неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

На этой неделе представители Пентагона проинформировали об этом требовании дипломатов в Вашингтоне. Этот сжатый срок показался некоторым европейским чиновникам нереалистичным.

Перекладывание этого бремени с США на европейских союзников кардинально изменит то, как Штаты, один из основателей Альянса, сотрудничают со своими важнейшими военными партнерами.

На встрече с европейскими делегациями представители Пентагона отметили, что Вашингтон еще не доволен шагами, которые Европа предприняла для усиления своего оборонного потенциала после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Американские чиновники сообщили своим коллегам, что если Европа не выполнит срок в 2027 году, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО, отметили собеседники.

Некоторые чиновники на Капитолийском холме знают и обеспокоены посланием Пентагона к Европе, сказал один из американских должностных лиц.

Обычные оборонительные возможности включают неядерные средства, от войск до вооружений, и официальные лица не объяснили, как США будут оценивать прогресс Европы в принятии на себя большей части бремени.

Также не было понятно, отражает ли срок 2027 года позицию администрации президента США Дональда Трампа, или только взгляды некоторых должностных лиц Пентагона. В Вашингтоне существуют значительные разногласия относительно военной роли, которую США должны играть в Европе.

Несколько европейских чиновников заявили, что срок 2027 года не является реалистичным, независимо от того, как Вашингтон оценивает прогресс, поскольку Европе нужно больше, чем деньги и политическая воля, чтобы заменить определенные возможности США в краткосрочной перспективе.

На просьбу о комментарии представитель НАТО заявил, что европейские союзники начали брать на себя больше ответственности за безопасность континента, но не прокомментировал конечный срок 2027 года.

«Союзники признали необходимость больше инвестировать в оборону и переложить бремя обычной обороны» с США на Европу, сказал чиновник.

Пентагон и Белый дом не сразу ответили на запросы о комментариях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com