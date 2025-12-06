ГАИ усилила контроль на дорогах на выходных 6.12.2025, 11:20

Особенно в Брестской, Гомельской и Минской областях.

Госавтоинспекция усилила контроль на выходных на дорогах Беларуси, сообщили в субботу в пресс-службе МВД.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в выходные Госавтоинспекция уделит повышенное внимание пресечению грубых нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в отработках наиболее аварийно опасных участков дорог Брестской, Гомельской и Минской областей задействованы наряды спецподразделения ДПС «Стрела».

Инспекторы ориентированы на выявление нетрезвых водителей и «бесправников». Также будет проверяться наличие и состояние зимних шин, соблюдение скорости, правил проезда переходов и выезда на встречную полосу.

В МВД сообщили, что осадки в сочетании с перепадами температур неблагоприятно сказываются на дорожной обстановке, усугубляют ситуацию туманы, которые снижают видимость. Поэтому водителям нужно проявлять повышенное внимание при проезде переходов и движении вблизи населенных пунктов, соблюдать скоростные ограничения и правила маневрирования.

Пешеходам напомнили, что в условиях плохой погоды нужно одеваться в яркую одежду и использовать световозвращающие элементы, чтобы водители смогли их вовремя заметить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com