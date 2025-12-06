Остановить Путина Гарри Каспаров

6.12.2025, 12:44

Гарри Каспаров

Украина — единственная страна в Европе, которая выполняет основную миссию НАТО.

Путин отклонил недавнее предложение посланников Трампа о завершении войны в Украине, поскольку уверен, что Запад настолько слаб, что он может добиться ещё большего успеха.

В начале недели он откровенно заявил, что Россия готова вести войну, если Европа этого хочет. Под этим он понимает, что любой повод, который его пропагандистская машина сможет представить как провокацию, станет причиной для военных действий, которые выйдут за пределы Украины.

Это, конечно, никогда не было секретом; всегда было ясно, что после капитуляции Украины, если она не сможет удержаться в своей мужественной обороне Запада, война не закончится. Вместо этого Путин перейдёт к своей следующей цели, ведь, как я неоднократно предупреждал, в этой войне никогда не шла речь о захвате украинских территорий или ресурсов; для Путина это всегда была война за передел мира. Почему иначе центральной частью требований в абсурдном мирном плане, который был представлен посланниками Трампа и Кремлём, сначала было укрепление позиций русского языка и Русской православной церкви в Украине?

Путин ведёт борьбу за идеологическое видение, в котором Россия выступает доминирующей мировой силой-противовесом, олицетворяющей традиционные ценности, противопоставленные ценностям свободного и демократического мира. В этом видении Россия сохраняет свою сферу влияния, и в конечном итоге её авторитарная, реакционная мировоззренческая модель побеждает.

Контраст между заявлениями Путина и позицией Европы остаётся разительным. Пока Путин в Украине открыто совершает военные преступления, нарушает воздушное пространство НАТО и морские границы, европейские лидеры спокойно стоят рядом, делают заявления и продолжают обсуждать постепенные дальнейшие шаги.

Недавно я участвовал в конференции по безопасности в Галифаксе и был членом её открывающей панели: в какой-то момент дискуссии я не выдержал и стал эмоциональным. Я утверждал, что Украина — единственная страна в Европе, которая выполняет основную миссию НАТО; она одна защищает Запад от агрессии Путина и сохраняет будущее демократического мира. Тем временем европейские лидеры имеют наглость обсуждать, следует ли вообще включать Украину в переговоры о прекращении боёв.

Это ситуация, которая ещё несколько лет назад была бы немыслимой: Америка не только отказывается от своей глобальной ответственности, но и активно поддерживает агрессора. Моя краткая тирада стала вирусной, потому что, я думаю, затронула нерв; настроение начинает меняться. Люди видят абсурдность ситуации, тот факт, что диктаторский режим ведёт открытую войну против Запада, в то время как западные лидеры всё ещё отказываются признать очевидную реальность.

Формула успеха Путина сегодня, как и всегда, — это ядовитая смесь европейского бессилия и американской коррупции. Команда Трампа фактически продаёт Украину за переговорным столом, пока Европа отворачивается. В последнее время Европа погрязла в жалких взаимных обвинениях, поскольку Бельгия, где расположен Euroclear — крупнейший в мире клиринговый финансовый центр, — затягивает конфискацию замороженных государственных российских активов. Такой шаг может вызвать юридические проблемы, не говоря уже о том, что он отпугнул бы крупных международных клиентов, таких как Китай и Саудовская Аравия.

Канцлер Мерц раскритиковал премьер-министра Бельгии де Вевера за бездействие, тем самым переложив ответственность за европейскую слабость со своего правительства на удобного козла отпущения. Но какие решительные меры предприняла Германия в последнее время, соответствующие уровню угрозы и текущим потребностям Украины? Где обещанные ракеты Taurus? У Мерца нет морального основания [кого-то упрекать], пока он не выполнит собственные обещания и не поможет Украине получить то, что ей крайне необходимо, чтобы оставаться конкурентоспособной на поле боя.

Украина не может вечно защищать Европу, тем более — с недостаточными ресурсами. Пока Европа затрудняется с поставками, северокорейские и кубинские солдаты воюют на фронте, чтобы поддержать режим Путина. Почему в Украине нет солдат НАТО? Если Европа не готова направить сухопутные войска, как насчёт пилотов, которые могли бы помочь защищать украинское воздушное пространство? Почему она не может хотя бы защитить собственное небо от российских вторжений? У Европы есть все необходимые ресурсы (и даже больше) — финансовые, военные, технологические, — чтобы выиграть эту войну; остаётся лишь вопрос политической воли, которая определит ход боевых действий.

Если Украина будет вынуждена подчиниться российским требованиям — плану, который закрепляет оккупацию Путина и вознаграждает его агрессию, — значит, Европа как идея и как политический актор давно мертва. Если Путин добьётся своих целей в Украине и продвинется дальше, следующая фаза его войны не обязательно будет выглядеть как традиционные военные действия, которые мы наблюдали в последние четыре года. Она может включать их, но также развернётся на других уровнях — как гибридная война, которую Путин ведёт десятилетиями: в киберпространстве, в медиа, через манипуляцию западными политическими партиями и через различные прокси-конфликты по всему миру.

Разница будет в масштабе: атаки больше не будут замаскированы участием в международном порядке, а станут нападениями бессовестного и безнаказанного агрессора. Война за перестройку мировой системы больше не будет вестись скрытно, а станет скоординированными, всесторонними усилиями по саботажу Запада и откату демократического прогресса. Если мы не хотим жить в таком мире, это наш последний шанс. Украине нужны деньги и оружие, чтобы переломить ситуацию в бою, и ей нужно реальное место за столом переговоров, чтобы обеспечить мир, который сохранит её достоинство и суверенитет.

Как для человека, выросшего за «Железным занавесом», происходящее сегодня для меня особенно непостижимо. Американский президент, поддерживающий российского диктатора ради выгоды; европейские лидеры, бездействующие, пока война бушует у их порога. Это вопрос уже не лет, а месяцев. Война перекинется на Европу, в сердце свободного мира, если Путина не остановить. Европа продолжает действовать по своему старому бюрократическому сценарию, но пришло время перейти на другую передачу. Война развивается в ином темпе и по иной логике.

Путин и его союзники используют каждый доступный им рычаг: Венгрия и Словакия продвигают российскую повестку через официальные каналы ЕС. Европа должна перекрыть эти пути врагу и принять собственные военные меры. Цена борьбы с агрессией Путина ежедневно растёт с начала войны и будет продолжать расти. Европа может принести необходимые жертвы сейчас — или в недалёком будущем вести ещё более жестокую войну на своей собственной земле

Гарри Каспаров, BILD

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com