7 декабря 2025, воскресенье, 14:35
«Белшина» вернулась в Высшую лигу

  • 7.12.2025, 13:27
«Белшина» вернулась в Высшую лигу

Клуб в 2026 году сыграет в элите.

Бобруйская «Белшина» завоевала путевку в Высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу. В ответном стыковом поединке команда в серии пенальти вырвала у «Сморгони» сыграть в 2026 году в элите, передает «Еврорадио».

Основное время закончилось со счетом 1:0 в пользу «Белшины», что позволило ей по сумме двух матчей сравняться с «медведями» — 1:1.

Дополнительное время победителя также не выявило, а в серии пенальти увереннее были игроки «Белшины» — 6:5.

Так выглядит список участников Высшей лиги в следующем сезоне:

