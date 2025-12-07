«Белшина» вернулась в Высшую лигу

«Белшина» вернулась в Высшую лигу1
- 7.12.2025, 13:27
Клуб в 2026 году сыграет в элите.
Бобруйская «Белшина» завоевала путевку в Высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу. В ответном стыковом поединке команда в серии пенальти вырвала у «Сморгони» сыграть в 2026 году в элите, передает «Еврорадио».
Основное время закончилось со счетом 1:0 в пользу «Белшины», что позволило ей по сумме двух матчей сравняться с «медведями» — 1:1.
Дополнительное время победителя также не выявило, а в серии пенальти увереннее были игроки «Белшины» — 6:5.
Так выглядит список участников Высшей лиги в следующем сезоне: