Шведский музыкант научил осьминога играть на пианино 7.12.2025, 18:01

Как ему это удалось.

Одним из самых необычных научных и музыкальных экспериментов года можно считать достижение шведского музыканта Маттиаса Кранца. Ему удалось научить играть на пианино животное, у которого не просто нет слуха, а нет ушей.

Шведский музыкант и блогер Маттиас Кранц совершил немыслимое: он потратил шесть месяцев на обучение осьминога игре на пианино. Оказалось, что если приложить много усилий, то даже животное, не имеющее ушей, но обладающее достаточно высоким уровнем интеллекта, может научиться играть пианино. О том, как происходил процесс обучения Кранц рассказал на своем канале в YouTube.

Шведский музыкант Маттиас Кранц, увлекающийся экспериментами с музыкальными инструментами, отправился на рыбный рынок, где купил молодого осьминога, которого назвал Такояки, и попытался научить его играть на пианино. Если бы Кранц не купил осьминога, то он стал бы чьим-то обедом, а теперь он не просто начинающий музыкант, но и друг.

То, что начиналось как безумная идея, быстро стало интернет-сенсацией, собрав миллионы просмотров в социальных сетях, благодаря видеороликам Кранца с играющим на пианино осьминогом.

По словам Кранца, он давно хотел научить какое-то животное игре на пианино. Из-за того, что у осьминогов, как считается, достаточно высокий уровень интеллекта, сравнимый с интеллектом 3-летнего ребенка, шведский музыкант решил провести эксперимент и научить головоногого моллюска игре на пианино.

Кранц испробовал несколько методов обучения, от светящихся клавиш до муляжей крабов, спрятанных внутри пианино. Ничего не получалось, пока он не создал полностью индивидуальное «пианино для осьминога». Оно спроектировано таким образом, что каждое успешное нажатие клавиши приводит к тому, что Такояки получает еду в виде краба.

Осьминог начал ассоциировать нажатие клавиши пианино с едой, и вскоре он начал брать ноты, разучивать простые последовательности и даже в какой-то момент случайно брать аккорд.

Несмотря на неудачи, включая моменты, когда Такояки просто сидел на клавишах, пытался съесть оборудование или смотрел в пустоту, осьминог научился играть на пианино примерно через полгода после начала эксперимента.

Стоит сказать, что осьминог нажимает не на сами клавиши специального пианино, а на рычаги, которые нажимают клавиши. Теперь Кранц имеет друга-музыканта из животного мира.

Ученые считают, что осьминоги могут использовать инструменты из подручных материалов для тех или иных действий, необходимых для их жизнедеятельности. Они могут решать головоломки и способны найти способ выбраться из аквариума. Несмотря на физические различия, у осьминогов схожие гены интеллекта с людьми. Отчасти из-за их интеллекта все больше людей задаются вопросом, стоит ли есть осьминогов.

