Пилоты российского бомбардировщика погибли прямо на авиабазе

9
  • 8.12.2025, 11:02
  • 10,676
Пилоты российского бомбардировщика погибли прямо на авиабазе
иллюстративное фото

Произошло срабатывание системы катапультирования.

В одном из бомбардировочных авиационных полков вчера произошел инцидент в самолете, который находился в укрытии на стоянке.

Как сообщает канал Fighterbomber, произошло несанкционированное срабатывание системы катапультирования.

В результате пилот и штурман, находившиеся в кабине, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Подробности происшествия и его причины выясняются. На месте начала работу государственная комиссия.

