Пилоты российского бомбардировщика погибли прямо на авиабазе

Пилоты российского бомбардировщика погибли прямо на авиабазе9
- 8.12.2025, 11:02
Произошло срабатывание системы катапультирования.
В одном из бомбардировочных авиационных полков вчера произошел инцидент в самолете, который находился в укрытии на стоянке.
Как сообщает канал Fighterbomber, произошло несанкционированное срабатывание системы катапультирования.
В результате пилот и штурман, находившиеся в кабине, получили травмы, несовместимые с жизнью.
Подробности происшествия и его причины выясняются. На месте начала работу государственная комиссия.