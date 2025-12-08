Пилоты российского бомбардировщика погибли прямо на авиабазе 9 8.12.2025, 11:02

10,676

иллюстративное фото

Произошло срабатывание системы катапультирования.

В одном из бомбардировочных авиационных полков вчера произошел инцидент в самолете, который находился в укрытии на стоянке.

Как сообщает канал Fighterbomber, произошло несанкционированное срабатывание системы катапультирования.

В результате пилот и штурман, находившиеся в кабине, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Подробности происшествия и его причины выясняются. На месте начала работу государственная комиссия.

