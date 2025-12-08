Россияне массированно атакуют Сумы 3 8.12.2025, 23:04

В городе раздаются взрывы.

Сумы атакуют российские беспилотники и КАБы, в городе слышны взрывы. Об этом сообщает и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь в Telegram и Воздушные силы ВСУ.

Зафиксировано более 8 взрывов в окрестностях города в результате вражеской атаки.

Работают мобильно-огневые группы.

- Прошу всех переходить в укрытие или, по возможности, держаться подальше от окон и опасных зон, - говорится в заметке Артема Кобзаря.

Перед тем Воздушные силы ВСУ предупредили о беспилотниках в небе над Сумской областью и пусках КАБ.

Также воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

