Россияне массированно атакуют Сумы

Россияне массированно атакуют Сумы3
- 8.12.2025, 23:04
В городе раздаются взрывы.
Сумы атакуют российские беспилотники и КАБы, в городе слышны взрывы. Об этом сообщает и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь в Telegram и Воздушные силы ВСУ.
Зафиксировано более 8 взрывов в окрестностях города в результате вражеской атаки.
Работают мобильно-огневые группы.
- Прошу всех переходить в укрытие или, по возможности, держаться подальше от окон и опасных зон, - говорится в заметке Артема Кобзаря.
Перед тем Воздушные силы ВСУ предупредили о беспилотниках в небе над Сумской областью и пусках КАБ.
Также воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины.
Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид: