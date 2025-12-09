Пять величайших кораблей ВМС США всех времен 9.12.2025, 11:51

Эти судов выделяются масштабом влияния и вкладом в развитие морских сил.

Определить всего пять самых значимых кораблей в истории ВМС США непросто, однако несколько судов неизменно выделяются масштабом влияния и вкладом в развитие американской морской мощи — от эпохи парусного флота до ядерной эры, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

В список входят легендарный деревянный фрегат USS Constitution, первая в мире атомная подлодка USS Nautilus, линкоры типа Iowa — USS New Jersey и USS Missouri, а также самый титулованный авианосец Второй мировой войны — USS Enterprise (CV-6).

USS Constitution, спущенный на воду в 1797 году, стал символом раннего американского флота. Во время войны 1812 года ядра британского фрегата HMS Guerriere отскакивали от его непробиваемого корпуса, дав кораблю знаменитое прозвище. Сегодня он остается старейшим действующим кораблем в мире.

USS New Jersey и USS Missouri, быстрые, мощные и модернизируемые линкоры типа Iowa, прошли долгий боевой путь — от сражений Второй мировой до Ливана и «Бури в пустыне». На борту Missouri была подписана капитуляция Японии, формально завершившая Вторую мировую войну.

USS Enterprise (CV-6) пережил почти все главные сражения на Тихом океане — Мидуэй, Филиппинское море, Лейте-Галф. Его самолеты сбили 911 японских самолетов и потопили более 70 кораблей.

USS Nautilus (SSN-571) в 1954 году открыл ядерную эпоху подводного флота. Он стал первым кораблем, прошедшим под арктическими льдами через Северный полюс, и навсегда изменил подводную войну.

Эти пять кораблей вместе отражают эволюцию морской мощи США и ее решающую роль в мировой истории.

