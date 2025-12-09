В России разбился военный транспортный самолет Ан-22 «Антей»1
- 9.12.2025, 12:57
- 2,124
На борту находилось семь членов экипажа.
В Ивановской области России разбился военный транспортный самолет Ан-22 «Антей», на борту которого находилось семь членов экипажа.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что в Ивановской области упал самолет Ан-22. По информации канала, на борту было семь членов экипажа. Данные о катастрофе подтверждает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Отмечается, что авария произошла в Фурмановском районе области. По данным нескольких росСМИ, транспортный самолет принадлежал Минобороны РФ.
Падение Ан-22 в Ивановской области произошло в районе Уводского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде. Известно, что «Антей» делал плановый облет после ремонта.
Что известно об Ан-22
Самолет Ан-22 «Антей» - это советский турбовинтовой транспортный самолет, который был создан в 1965 году в Киеве Авиационным научно-техническим комплексом им. Самолет установил 41 мировой авиационный рекорд.
Серийное производство Ан-22 было организовано на Ташкентском авиазаводе. Первые «Антеи» стали поступать в ВВС СССР в январе 1969 года. Производство самолета продолжалось до января 1976 года. С ноября 1965 года по январь 1976 года было выпущено 66 самолетов данного типа.
Самолет способен перевозить 29 человек, сопровождающих груз, или 290 солдат, или 206 раненых. Грузоподъемность Ан-22 составляет 60 тонн.