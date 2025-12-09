Трамп: Дни Мадуро сочтены 4 9.12.2025, 19:11

1,286

Правление друга Лукашенко близится к завершению.

Правление диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро скоро завершится, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.

«Его дни сочтены», — сказал Трамп.

Американский лидер не дал ясного ответа на вопрос, можно ли исключить возможность наземного вторжения США в Венесуэлу: «Я не хочу подтверждать или же исключать такой вариант. Не хочу говорить об этом».

США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий.

29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com