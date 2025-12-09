Трамп: Дни Мадуро сочтены

Трамп: Дни Мадуро сочтены4
Правление друга Лукашенко близится к завершению.
Правление диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро скоро завершится, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.
«Его дни сочтены», — сказал Трамп.
Американский лидер не дал ясного ответа на вопрос, можно ли исключить возможность наземного вторжения США в Венесуэлу: «Я не хочу подтверждать или же исключать такой вариант. Не хочу говорить об этом».
США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий.
29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.