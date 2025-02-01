Келлог заявил о необходимости проведения выборов в Украине

Келлог заявил о необходимости проведения выборов в Украине19
- 1.02.2025, 19:54
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Уже в этом году.
США хотят, чтобы в Украине провели президентские и парламентские выборы, не исключено, что до конца года. Об этом Reuters сообщил будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.
Он отметил, что особенно необходимо провести выборы в случае, если Киеву удастся договориться о перемирии с Россией в «ближайшие месяцы».
«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что это важно. Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата», – сказал Келлог.
Два анонимных собеседника информагентства и бывший американский чиновник, сообщили, что Келлог и ряд других должностных лиц Белого дома в последние дни обсуждали возможность подтолкнуть Украину к согласию на выборы. Сделать это хотят, по их словам, в рамках первоначального перемирия с Россией.
Еще два человека, знакомые с обсуждениями, сообщили, что чиновники Трампа обсуждают, нужно ли добиваться первоначального прекращения огня перед более постоянной сделкой. Если выборы президента состоятся, то победитель может быть ответственным за переговоры о долгосрочном перемирии с Москвой.
Однако официально администрация Трампа не обращалась к Украине с просьбой о проведении выборов до конца года.
Еще два бывших высокопоставленных чиновника США рассказали, что Вашингтон поднимал вопрос о выборах в Украине с высокопоставленными чиновниками в офисе президента Владимира Зеленского в 2023 и 2024 годах. По их словам, выборы имеют решающее значение для соблюдения международных и демократических норм.
В то же время анонимный собеседник из украинского правительства сказал, что диктатор Владимир Путин может использовать вопрос выборов в Украине для того, чтобы сорвать будущие переговоры.
«(Он) расставляет ловушку, утверждая, что если Украина не проведет выборы, то он впоследствии сможет игнорировать любые договоренности», – сказал собеседник.