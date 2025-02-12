Fox News: Посланник Трампа три часа разговаривал с Путиным в Москве 12.02.2025, 12:48

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Президент США заявил, что сделка может стать важным шагом на пути к завершению войны.

Посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время своей поездки в Москву. Также вел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Катара.

Об этом сообщает Fox News.

Так, ведущий телеканала Fox News Шон Хеннити заявил о том, что специальный посланник американского президента пообщался с Путиным в Москве. По сообщению, Стив Уиткофф говорил с российским диктатором почти 3,5 часа.

О чем шла речь во время этой встречи, ведущий американского канала не уточнил. В Белом доме информацию о вероятных переговорах не комментируют.

Издание The New York Times сообщило, что Уиткофф перед поездкой в Москву пообщался с ближайшими соратниками Путина. Также у посланника было несколько встреч с представителями Катара и Саудовской Аравии. На них обсудили войну в Украине.

Визит Уиткоффа в Москву

Во вторник, 11 февраля, Стив Уиткофф посетил Москву со специальным визитом. Посланник Дональда Трампа забрал на своем самолете американского учителя Марка Фогеля.

Американец был заключен в России по обвинению в хранении наркотиков. За решеткой мужчина провел 3 года. Все это время он утверждал, что найденные у него вещества были медицинской марихуаной.

В конце концов США и РФ удалось договориться о возвращении американца домой. Подробности обмена Белый дом не раскрывает. Однако Трамп назвал сделку «очень честной, очень умной». Президент также заявил, что освобождение Фогеля может стать важным шагом на пути к завершению войны в Украине.

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