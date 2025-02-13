Спецоперация США в Беларуси: за освобождение заложников Америка благодарит и Литву 12 13.02.2025, 11:52

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Заместитель госсекретаря рассказал о том, как прошла операция.

В среду официальные лица США сообщили, что позаботились об освобождении троих «заложников», находившихся в Беларуси, один из них – гражданин США. Это событие было представлено как дипломатическая победа администрации президента США Дональда Трампа, пишет Delfi.

«С большой радостью приветствуем новость о том, что в Беларуси освобождены трое заложников, в их числе - гражданин США... Это значительный день для Америки, президента, госсекретаря», – сказала CNN посол США в Литве Кара МакДональд.

BREAKING: Adam Boehler, U.S. Special Envoy for Hostage Affairs, told reporters at the White House that President Trump has secured the release of an unnamed American citizen from prison in Belarus, along with two non-Americans, including a Radio Liberty European journalist. pic.twitter.com/k1tsO1hHJ1 — Charlie Kirk (@charliekirk11) February 12, 2025

Заместитель госсекретаря Кристофер Смит рассказал о том, как прошла операция.

«Это была спецоперация, мы пересекли границу, приехали в Минск, встретились с белорусскими чиновниками, они передали нам троих заключенных. Мы привезли их в Литву, мы благодарны Литве за помощь», – сказал Смит.

«Это счастливый день для Андрея, его жены Олеси, их детей. После более трех лет разлуки семья снова вместе. Спасибо президенту Трампу, госсекретарю Марко Рубио, его команде, правительству Литвы», – сказал глава Радио Свободной Европы Стивен Капус.

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