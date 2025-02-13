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Спецоперация США в Беларуси: за освобождение заложников Америка благодарит и Литву

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  • 13.02.2025, 11:52
  • 7,962
Спецоперация США в Беларуси: за освобождение заложников Америка благодарит и Литву

Заместитель госсекретаря рассказал о том, как прошла операция.

В среду официальные лица США сообщили, что позаботились об освобождении троих «заложников», находившихся в Беларуси, один из них – гражданин США. Это событие было представлено как дипломатическая победа администрации президента США Дональда Трампа, пишет Delfi.

«С большой радостью приветствуем новость о том, что в Беларуси освобождены трое заложников, в их числе - гражданин США... Это значительный день для Америки, президента, госсекретаря», – сказала CNN посол США в Литве Кара МакДональд.

Заместитель госсекретаря Кристофер Смит рассказал о том, как прошла операция.

«Это была спецоперация, мы пересекли границу, приехали в Минск, встретились с белорусскими чиновниками, они передали нам троих заключенных. Мы привезли их в Литву, мы благодарны Литве за помощь», – сказал Смит.

«Это счастливый день для Андрея, его жены Олеси, их детей. После более трех лет разлуки семья снова вместе. Спасибо президенту Трампу, госсекретарю Марко Рубио, его команде, правительству Литвы», – сказал глава Радио Свободной Европы Стивен Капус.

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