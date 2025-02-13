Под Гомелем нашли гигантское «оранжевое пятно»
- 13.02.2025, 15:07
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На место выехали экологи.
Стихийную свалку мандаринов нашли в лесу под Гомелем, сообщил гостелеканал «Беларусь 4».
В сюжете отмечается, что оранжевое пятно площадью 35 квадратных метров находится в поселке Ченки в трех километрах от областного центра и «имеет неприятный запах». На стихийную свалку пожаловались жители региона в соцсетях. Там их сообщения заметили контролирующие органы.
На место стихийной свалки выезжали экологи, начата проверка.
По информации областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, цитрусовые привезли на авто. Личность нарушителя устанавливается. Нарушение законодательства об обращении с отходами грозит крупным штрафом. Величина санкции для физлиц составляет до 30 базовых величин (1260 рублей), для ИП — до 100 (4200 рублей), для юрлиц — до тысячи (42 000 рублей).
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