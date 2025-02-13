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Кеннеди-младший стал министром здравоохранения США

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  • 13.02.2025, 21:09
  • 1,158
Кеннеди-младший стал министром здравоохранения США
Роберт Кеннеди-младший

Его кандидатуру утвердил Сенат.

Сенат США окончательно утвердил кандидатуру Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.

Об этом сообщает газета The Washington Post в четверг, 13 февраля.

Кандидатуру Кеннеди-младшего поддержали 53 сенатора, против назначения выступили 47 сенаторов.

Как отмечает WP, экс-кандидат в президенты США станет руководителем огромного правительственного аппарата, отвечающего за программы медицинского страхования, безопасность национальных поставок лекарств и продуктов, а также реагирование на вспышки инфекционных заболеваний.

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