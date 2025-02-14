Доходяги Ирина Халип

14.02.2025, 10:23

Ирина Халип

Совсем как в ГУЛАГе.

Лагерное слово из сталинских времен вернулось. Когда мы разговаривали с Полиной Шарендо-Панасюк после ее освобождения о женщинах, остающихся в колонии в Заречье, Полина сказала: «Ольгу Майорову превратили в доходягу. Ее внесли в список террористов, поэтому она больше не получает пенсию, а денежные переводы сын не может ей отправлять – «террористам» нельзя переводить деньги».

Доходягами в ГУЛАГе сначала, в тридцатые, называли тех, кто не получал с воли посылок. Выжить на «положняковой» пайке, работая на руднике, лесоповале или в шахте, было почти невозможно. Люди, которым ничего не присылали – например, если репрессирована вся семья, и некому помочь заключенному, - быстро достигали крайней степени истощения, заболевали цингой и пеллагрой и в любой момент могли умереть. Потом этим словом начали называть всех истощенных заключенных, независимо от посылок, потому что долгие годы в лагерях превращали в доходяг всех. И вот в нашем веке, в европейской стране, в колониях, из которых пропагандисты делают бравурные репортажи о прекрасных условиях содержания, снова появляются доходяги. Они не могут даже купить себе в отоварке чеснок или яблоки, потому что им запрещены переводы.

Ольга Майорова – одна из них. По данным «Вясны», политзаключенных, внесенных в список террористов, - больше 300. Например, активист и блогер Павел Виноградов. Он в колонии заболел туберкулезом. Туберкулез – это и без списка террористов истощение. Больным нужно мясо, овощи и фрукты, рыба, печень и много чего еще. Но если ты в списке террористов – забудь про фрукты, забудь про отоварку. Виноградов во время болезни похудел на 36 килограммов. Но вместо больничной койки он отправился в ШИЗО. Вопреки ГУЛАГовской традиции Павел выжил и уехал из колонии ни тюремный режим.

В террористическом списке есть и целые семьи. Например, Виктор, Анастасия, Владислав и Ольга Войтеховичи. Муж с женой, сын и невестка. Их арестовали по делу о мифической белорусско-турецко-польско-украинской преступной организации, которая должна была осуществлять в нашей стране «преступления экстремистской направленности». Там на скамье подсудимых было полтора десятка человек, а в суде выступал младший Гайдукевич, чей дом обвиняемые будто бы хотели поджечь. Правда, Гайдукевича даже потерпевшим не признали – свидетель, да и только. Ольга с Анастасией получили по 11 лет лишения свободы, Виктор – 19, а Владислав – 21 год. Вся семья за решеткой, переводы запрещены, да и обычные передачи кто повезет, если все в тюрьме? В таких условиях доходягой станешь очень быстро и даже не заметишь. То же самое – с семьей православного священника Сергея Резановича, арестованного вместе с женой и сыном по делу Николая Автуховича. Семья получила сроки от 15 до 19 лет.

В такой же ситуации – Инна и Валерия Глинские, мать и дочь, работавшие в МТБанке и осужденные за передачу данных силовиков в «Черную книгу Беларуси». А Виктория Домостой стала «террористкой» только за то, что переводила деньги политзаключенным, находящимся в СИЗО, и была арестована во время «продуктового рейда» КГБ. Суд над Викторией еще идет, но в конце января КГБ уже внес ее в список террористов. Она переводила деньги незнакомым людям, ей уже не переведет никто.

В террористическом списке – Елена Лазарчик и Ольга Бритикова, Николай Автухович и Андрей Почобут, Игорь Олиневич и Андрей Любецкий. Всего 306 политзеков-«террористов». Интересно, если бы в Беларуси действительно были три сотни террористов, неужто не взорвали бы к черту Дрозды вместе с ЦАЛ ДИР БИЕ? В общем, неправильные какие-то в Беларуси террористы – то журналист, то стоматолог, то профсоюзница.

Кстати, если вдруг завтра Лукашенко решит ради эксперимента их всех освободить, на этом ничего для них не закончится. Потому что после освобождения – обязательный учет в уголовно-исполнительной инспекции или превентивный надзор и требование устроиться на работу. А на работу тех, кто в террористическом списке, не возьмет никто. Даже если условный сердобольный начальник ЖЭС готов взять человека махать метлой, он не сможет этого сделать. Потому что «террористам» запрещено иметь банковский счет, а значит, зарплату начислить ему невозможно. Никто не будет нанимать отдельного бухгалтера-кассира для работы с наличными ради одного человека. Так что и после освобождения «террористы» обречены оставаться доходягами.

Но наверняка там, в застенках, в тюрьмах и колониях, наши «террористы» читают мемуары узников ГУЛАГа. По какой-то непонятной причине эти книги все еще есть в тюремных библиотеках. И они помогают нашим узникам выжить. Ведь те книги написали доходяги ГУЛАГа, которые выжили, освободились, дожили до реабилитации, до падения советского режима и до публикации своих воспоминаний. Эти книги – неподцензурные письма узников прошлого нашим героям: держитесь, братцы, вы победите.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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