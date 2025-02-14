Forbes: Агенты ГУР прошли 500 км и взорвали высокотехнологичную систему возле Москвы 1 14.02.2025, 12:31

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«Валдай» стоил риска.

Россия разработала одну из самых современных в мире систем борьбы с дронами и развернула ее в районе Москвы, чтобы защитить город от украинских беспилотных ударов. Об этом пишет Forbes.

Вместе с тем все это оказалось напрасным. Сообщается, что усилиями ГУР был обнаружен и поражен радар и система глушения «Валдай», что потенциально расчистило путь беспилотникам.

Ночью 6 февраля в городе Долгопрудный что-то взорвалось. Кто-то на земле зафиксировал ночной взрыв на камеру телефона.

«Взрывное устройство уничтожило две российские радиолокационные системы «Валдай», предназначенные для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам», — сообщало ГУР. По данным ведомства, воинская часть, где произошел взрыв, отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.

Как украинцы обнаружили и, предположительно, поразили систему «Валдай», которая включает в себя несколько отдельных датчиков, неясно. По словам журналистов, видео может указывать на то, что украинский агент подкрался к «Валдаю» и заложил взрывчатку.

Если это действительно так, то это была рискованная операция в густонаселенном регионе почти в 500 км от линии фронта в Украине. Но это не беспрецедентный случай. Украинские агенты неоднократно проникали на территорию России для диверсий на военных самолетах, кораблях и других целях.

«Валдай» явно стоил риска. Совершенно новая система, по-видимому, довольно редкая в российских войсках, включала в себя пассивные радиодетекторы, инфракрасные датчики, радары и радиопомехи для обнаружения и глушения труднообнаружимых небольших БПЛА на расстоянии до 10 км. Лианозовский электромеханический завод в Москве начал разработку «Валдая» в 2016 году. Первый экземпляр поступил на вооружение всего четыре года назад.

Даже самая сложная система борьбы с беспилотниками уязвима перед самыми простыми средствами атаки: кто-то может подойти и заложить бомбу. Но есть доказательства, что «Валдай» также уязвим к тем же беспилотникам, которые он должен обнаруживать и глушить. В 2022 году украинский беспилотник разбомбил то, что, по-видимому, было компонентами «Валдая» где-то недалеко от линии фронта в Украине.

Почему украинцы нацелились на «Валдай» в Долгопрудном, очевидно. Силы обороны расширяют свою кампанию глубоких ударов по российским авиабазам, заводам и нефтяным объектам. Рейды на российскую нефтяную промышленность в прошлом месяце, возможно, подавили до 10% производства нефтепродуктов в стране.

Украина запускает крылатые ракеты по некоторым из самых сложных целей. Самые тяжелые из БПЛА Украины могут преодолевать более 1500 км с точным наведением.

Новейшие беспилотники даже имеют возможность сбрасывать бомбы и возвращаться обратно на базу. Противостояние этим беспилотниками — насущная задача для россиян в полномасштабной войне. Борьба со средствами, с помощью которых Россия противостоит беспилотным угрозам — в свою очередь, приоритет для Украины. Это настолько срочная задача, что разведывательное управление страны может даже отправить кого-то в опасное 500-километровое путешествие через всю Россию, чтобы заложить взрывчатку среди ночи.

Ukraine’s GUR announces the destruction of Russia’s newly developed and deployed "Valdai" radar system in Moscow.



The system, designed to detect drones and airborne threats, was a recent addition to Russia’s air defense network.



Now it's not. pic.twitter.com/SzSrCd6FIf — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) February 13, 2025

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