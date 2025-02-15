AP: Европа негласно разрабатывает план отправки войск в Украину

AP: Европа негласно разрабатывает план отправки войск в Украину2
- 15.02.2025, 11:39
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Состав и размер контингента зависит от нескольких факторов.
Группа европейских стран негласно разрабатывает план отправки миротворческих войск в Украину. В Европе обеспокоены, что приоритеты безопасности США лежат в других сферах.
Об этом сообщает The Associated Press.
Как отмечает издание, Британия и Франция - в авангарде усилий по возможной миротворческой миссии. Европейские страны начали изучать, какие силы могли бы понадобиться. Но возникли опасения, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным без ЕС.
Как пишет AP, в декабре 2024 года, еще до инаугурации Трампа, группа лидеров и министров встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в штаб-квартире генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Там были представители Британии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши, а также высокопоставленные чиновники ЕС.
Переговоры основывались на идее президента Франции Эммануэля Макрона, которую он выдвинул еще в начале 2024 года. Но тогда она вызвала критику.
Издание добавляет, что какими будут миротворческие силы, будет зависеть от условий мирного договора и других факторов.
«Мы находимся на очень ранней стадии», - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певклур в интервью Associated Press в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, несмотря на различные дискуссии и слухи, для европейских союзников «критически важно» понять, как будет выглядеть линия соприкосновения в Украине, прежде чем разрабатывать план.
Эстонский министр подчеркнул, что если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до «пары тысяч» с обеих сторон, то «для Европы не будет проблемой также быть там», но будет гораздо сложнее, если конфликт будет «кипеть».
Эксперты и официальные лица считают, что при нынешней ситуации в Украине нужно будет развернуть более сильный и численный контингент, чем простые миротворцы, к примеру, как «голубые каски» ООН.
«Они (россияне, - ред.) нарушают все соглашения. Поэтому, если мы отправим туда войска, у них должны быть авиация, большие сухопутные войска, беспилотники, контрбеспилотники, противовоздушная и противоракетная оборона», - считает бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.