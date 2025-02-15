NYT: США готовят сделку с Лукашенко 12 15.02.2025, 17:09

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Американский чиновник встретился с белорусским диктатором.

Освобождение Александром Лукашенко гражданина США и двух белорусских политзаключенных может стать первым шагом к масштабной сделке между Вашингтоном и Минском. Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США по Европе Крис Смит на встрече дипломатов в Вильнюсе, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Внимание на публикацию обратило «Агентство. Новости».

Смит участвовал в вывозе из Беларуси гражданина США и двух белорусов-политзаключенных, которых 12 февраля освободил Минск. Дипломат был среди американцев, которые ездили в Минск, чтобы вывезти этих людей. Во время визита он встретился с Александром Лукашенко и главой белорусского КГБ Иваном Тертелем, пишет NYT.

В рамках обсуждаемой сделки, как рассказал Смит в Вильнюсе, Лукашенко может освободить множество политзаключенных, в том числе широко известных. Взамен США ослабят санкции против белорусских банков и экспорта калийных удобрений, сказали источники газеты.

Главной целью США Смит назвал освобождение большего числа политзаключенных. Еще одна важная цель — дать Лукашенко «передышку вне орбиты России», рассказали собеседники журналистов. Смит сказал, что спрашивал у Лукашенко, готов ли тот свернуть репрессии, и тот ответил положительно.

Смит курировал политику США по Беларуси и при прошлой американской администрации. Переговоры с союзниками США о смягчении санкций он начал еще в прошлом году, отмечает NYT.

Госдепартамент США не ответил на запросы газеты.

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