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Макрон срочно созывает европейских лидеров

  • 15.02.2025, 21:02
Макрон срочно созывает европейских лидеров
Эмануэль Макрон

В Париже будут обсуждать действия Трампа.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон созывает европейских лидеров на срочный саммит в Париже 17 февраля.

Об этом Сикорский заявил в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Politico.

Сикорский ожидает, что европейские лидеры проведут «очень серьезное» обсуждение вопросов, связанных с политикой президента США Дональда Трампа. Он также отметил, что рад, что президент Франции Макрон организовал саммит для европейских лидеров в Париже.

По словам главы МИД Польши, метод работы Трампа «россияне называют «разведка боем».

«Вы давите и смотрите, что происходит, а потом меняете позицию. … И мы должны ответить», — сказал глава МИД.

Двое европейских чиновников сообщили, что встреча в Париже состоится в понедельник. Пока неясно, будут ли присутствовать все лидеры ЕС или только представители нескольких стран, а также пригласят ли других европейских лидеров, таких как премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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