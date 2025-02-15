Макрон срочно созывает европейских лидеров
- 15.02.2025, 21:02
В Париже будут обсуждать действия Трампа.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон созывает европейских лидеров на срочный саммит в Париже 17 февраля.
Об этом Сикорский заявил в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Politico.
Сикорский ожидает, что европейские лидеры проведут «очень серьезное» обсуждение вопросов, связанных с политикой президента США Дональда Трампа. Он также отметил, что рад, что президент Франции Макрон организовал саммит для европейских лидеров в Париже.
По словам главы МИД Польши, метод работы Трампа «россияне называют «разведка боем».
«Вы давите и смотрите, что происходит, а потом меняете позицию. … И мы должны ответить», — сказал глава МИД.
Двое европейских чиновников сообщили, что встреча в Париже состоится в понедельник. Пока неясно, будут ли присутствовать все лидеры ЕС или только представители нескольких стран, а также пригласят ли других европейских лидеров, таких как премьер-министр Великобритании Кир Стармер.