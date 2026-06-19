На Кубе объявили «перестройку» 6 19.06.2026, 11:17

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Парламент страны анонсировал масштабные реформы.

Куба может начать самые масштабные экономические преобразования со времен революции 1959 года. Как сообщает Reuters, парламент страны единогласно одобрил пакет реформ, предусматривающий приватизацию значительной части экономики и расширение роли частного бизнеса.

Реформы поддержали Коммунистическая партия и бывший лидер страны Рауль Кастро. Одобренные меры предполагают преобразование государственных предприятий в частные акционерные компании, а также открытие для бизнеса сфер недвижимости и финансов.

Кроме того, документ разрешает продажу государственной собственности как кубинским, так и иностранным физическим и юридическим лицам, включая выходцев с Кубы, проживающих за рубежом. По словам премьер-министра Мануэля Марреро, пакет из 175 мер рассматривает рынок как «инструмент эффективного распределения ресурсов».

Несмотря на реформы, руководство страны подчеркивает, что не отказывается от социалистического курса. Президент Мигель Диас-Канель заявил, что изменения направлены на совершенствование существующей модели, а не на ее демонтаж.

«Мы не отказываемся от социализма», — подчеркнул он, отметив, что Куба продолжает сталкиваться с последствиями американских санкций и экономической блокады.

По словам Марреро, главная цель реформ — повысить качество жизни населения.

Куба переживает тяжелейший экономический кризис за всю постреволюционную историю. Ситуация значительно ухудшилась после сокращения поставок нефти и топлива. Во многих регионах страны регулярно происходят длительные отключения электроэнергии, а проблемы с транспортом серьезно осложняют повседневную жизнь граждан.

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