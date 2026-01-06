«Куба — следующая» 6.01.2026, 16:00

Тарас Загородний

США вытесняют Китай и Россию из Латинской Америки.

США провели спецоперацию по вывозу диктатора Николаса Мадуро, однако чавистская верхушка сохраняет власть внутри Венесуэлы. Смогут ли они удержать власть в Венесуэле?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политтехнологом, управляющим партнером «Национальной антикризисной группы» Тарасом Загородним:

— Смотрите, что показала спецоперация США. Вашингтон не хочет ввязываться ни в какие лобовые атаки, партизанские войны — чего ожидали от них Россия и Китай. США сделали все предельно просто и понятно. Они показали мощь Пентагона, они показали, что могут это сделать.

И вывоз Мадуро — это давление на те же элиты чавистов. То есть: ребята, вы можете оставаться здесь, но будете действовать в четко ограниченных рамках. Никакой России, никакого Китая в Венесуэле быть не может. Никаких поставок нефти на Кубу, потому что Куба — следующая на этом пути. А если не поняли сразу, то следующий президент может оказаться в американской тюрьме. Это очень сильно действует на элиты.

А дальше — разбирайтесь как хотите, мы не собираемся вами заниматься. Но вы поняли, что Китая, России и Ирана в Венесуэле быть не должно. Она не должна быть использована в качестве плацдарма для атаки на Соединенные Штаты Америки.

— Какие сценарии развития событий сейчас наиболее вероятны для Венесуэлы?

— Я думаю, что какие-то выборы пройдут, власть стабилизируется. Но эта власть уже будет понимать, что России и Китая там быть не может. Скорее всего, будет обсуждаться допуск США к нефтяным месторождениям Венесуэлы. Четко было заявлено, что никаких угроз в отношении Гайаны быть не может, потому что Мадуро ранее угрожал Гайане, а там идет добыча нефти американскими компаниями.

После выборов, возможно, какие-то последователи Мадуро могут остаться при власти, но они будут действовать в четко ограниченных рамках, которые будут жестко обозначены Соединенными Штатами Америки.

— Какие шаги США могут предпринять в регионе дальше?

— По такой же схеме следующей будет Куба, потому что это еще и личный вопрос для Марко Рубио — он выходец из кубинской семьи. Куба, скорее всего, тоже будет прощаться с этим коммунистическим режимом, потому что он держался за счет Венесуэлы, которая поставляла нефть. Сейчас Венесуэле дали четко понять, что никакой поддержки нефтью и другими ресурсами других стран быть не может. То же самое касается Колумбии.

То есть США показали, что у них есть сила, у них есть технологии — никакие вооружения и все остальное вас не спасут. Это фактическая реализация доктрины Монро: все Западное полушарие — это зона исключительных интересов Соединенных Штатов Америки. Но главное, кого не должно быть в Латинской Америке, — это Китая.

Сейчас вся политика Дональда Трампа направлена на вытеснение Китая из Латинской Америки. Это и Панама, и Венесуэла, и Колумбия, и другие страны. Я думаю, что США показали следующее: если ты будешь вести себя не так, как тебе сказали, если снова начнешь заигрывать с Китаем — окажешься в американской тюрьме. Это, знаете, очень сильно отрезвляет политиков Латинской Америки. Потому что одно дело — вторжение в страну: партизанская война, риски для американцев, потери американских солдат. А другое дело — когда ты лично оказываешься в американской тюрьме. Это крайне неприятная ситуация. Вот так США и задают рамку.

