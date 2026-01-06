закрыть
6 января 2026, вторник, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Куба — следующая»

  • 6.01.2026, 16:00
«Куба — следующая»
Тарас Загородний

США вытесняют Китай и Россию из Латинской Америки.

США провели спецоперацию по вывозу диктатора Николаса Мадуро, однако чавистская верхушка сохраняет власть внутри Венесуэлы. Смогут ли они удержать власть в Венесуэле?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политтехнологом, управляющим партнером «Национальной антикризисной группы» Тарасом Загородним:

— Смотрите, что показала спецоперация США. Вашингтон не хочет ввязываться ни в какие лобовые атаки, партизанские войны — чего ожидали от них Россия и Китай. США сделали все предельно просто и понятно. Они показали мощь Пентагона, они показали, что могут это сделать.

И вывоз Мадуро — это давление на те же элиты чавистов. То есть: ребята, вы можете оставаться здесь, но будете действовать в четко ограниченных рамках. Никакой России, никакого Китая в Венесуэле быть не может. Никаких поставок нефти на Кубу, потому что Куба — следующая на этом пути. А если не поняли сразу, то следующий президент может оказаться в американской тюрьме. Это очень сильно действует на элиты.

А дальше — разбирайтесь как хотите, мы не собираемся вами заниматься. Но вы поняли, что Китая, России и Ирана в Венесуэле быть не должно. Она не должна быть использована в качестве плацдарма для атаки на Соединенные Штаты Америки.

— Какие сценарии развития событий сейчас наиболее вероятны для Венесуэлы?

— Я думаю, что какие-то выборы пройдут, власть стабилизируется. Но эта власть уже будет понимать, что России и Китая там быть не может. Скорее всего, будет обсуждаться допуск США к нефтяным месторождениям Венесуэлы. Четко было заявлено, что никаких угроз в отношении Гайаны быть не может, потому что Мадуро ранее угрожал Гайане, а там идет добыча нефти американскими компаниями.

После выборов, возможно, какие-то последователи Мадуро могут остаться при власти, но они будут действовать в четко ограниченных рамках, которые будут жестко обозначены Соединенными Штатами Америки.

— Какие шаги США могут предпринять в регионе дальше?

— По такой же схеме следующей будет Куба, потому что это еще и личный вопрос для Марко Рубио — он выходец из кубинской семьи. Куба, скорее всего, тоже будет прощаться с этим коммунистическим режимом, потому что он держался за счет Венесуэлы, которая поставляла нефть. Сейчас Венесуэле дали четко понять, что никакой поддержки нефтью и другими ресурсами других стран быть не может. То же самое касается Колумбии.

То есть США показали, что у них есть сила, у них есть технологии — никакие вооружения и все остальное вас не спасут. Это фактическая реализация доктрины Монро: все Западное полушарие — это зона исключительных интересов Соединенных Штатов Америки. Но главное, кого не должно быть в Латинской Америке, — это Китая.

Сейчас вся политика Дональда Трампа направлена на вытеснение Китая из Латинской Америки. Это и Панама, и Венесуэла, и Колумбия, и другие страны. Я думаю, что США показали следующее: если ты будешь вести себя не так, как тебе сказали, если снова начнешь заигрывать с Китаем — окажешься в американской тюрьме. Это, знаете, очень сильно отрезвляет политиков Латинской Америки. Потому что одно дело — вторжение в страну: партизанская война, риски для американцев, потери американских солдат. А другое дело — когда ты лично оказываешься в американской тюрьме. Это крайне неприятная ситуация. Вот так США и задают рамку.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский