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Мадуро предложил изменить конституцию Венесуэлы

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  • 16.02.2025, 9:32
  • 6,552
Мадуро предложил изменить конституцию Венесуэлы
Николас Мадуро
Фото: Reuters

В Bloomberg раскрыли подробности.

Спорно «избранный» правитель Венесуэлы Николас Мадуро предложил реформировать конституцию страны. Он назвал этот шаг попыткой изменить территориальные деления и «диверсифицировать экономику».

Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение Мадуро будет включать территориальные подразделения, известные как коммуны (местные самоуправления, состоящие из групп соседей), потенциально перестраивая региональную политику, минимизируя муниципалитеты и штаты. Некоторые люди видят в этом способ дальнейшей консолидации власти после того, как венесуэльская оппозиция обвинила его в краже президентских выборов в июле.

Если две трети законодателей одобрят реформы, то следующим шагом станет публичное обсуждение в течение 30 дней.

Bloomberg отметило, что предыдущая попытка покойного Уго Чавеса изменить конституцию 1999 года не смогла набрать досрочного количества голосов на референдуме 2007 года.

Напомним, около месяца назад издание Axios со ссылкой на источники писало, что администрация президента США Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле. В частности, чтобы Николас Мадуро покинул пост главы государства. Однако на данный момент неясно, каким образом это можно реализовать.

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