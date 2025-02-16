Бойцы «Азова» показали уничтожение российского «Града» 5 16.02.2025, 16:43

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Превратили в фейерверк.

Российская РСЗО «Град» вместе с полным боекомплектом отправилась на боевое задание. «Азов» засекли цель и уничтожили врага.

Об этом сообщает Telegram-канал 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ.

Украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», которая направлялась на боевое задание с полным «пакетом» ракет.

Аэроразведка 12-й бригады специального назначения «Азов» вовремя обнаружила вражескую цель с помощью БпЛА «Аист».

Координаты передали оператору FPV-дрона, который с первого удара попал в российскую технику. В результате — мощная детонация боекомплекта, и вместо обстрела украинских позиций оккупанты потерпели поражение.

На видео показали работу бригадной артиллерийской группы и батальона беспилотных систем «Азова».

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