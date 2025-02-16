закрыть
16 февраля 2025, воскресенье, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы «Азова» показали уничтожение российского «Града»

5
  • 16.02.2025, 16:43
  • 2,142
Бойцы «Азова» показали уничтожение российского «Града»

Превратили в фейерверк.

Российская РСЗО «Град» вместе с полным боекомплектом отправилась на боевое задание. «Азов» засекли цель и уничтожили врага.

Об этом сообщает Telegram-канал 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ.

Украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», которая направлялась на боевое задание с полным «пакетом» ракет.

Аэроразведка 12-й бригады специального назначения «Азов» вовремя обнаружила вражескую цель с помощью БпЛА «Аист».

Координаты передали оператору FPV-дрона, который с первого удара попал в российскую технику. В результате — мощная детонация боекомплекта, и вместо обстрела украинских позиций оккупанты потерпели поражение.

На видео показали работу бригадной артиллерийской группы и батальона беспилотных систем «Азова».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников