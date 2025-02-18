Зеленский и Эрдоган провели переговоры в Анкаре: главные итоги 18.02.2025, 21:27

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Стороны подписали несколько соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком и расширенном форматах, сообщает Офис президента Украины.

Зеленский отметил принципиальную позицию Эрдогана по суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил, что очень ценит поддержку и отношения с Турцией.

Одной из ключевых тем переговоров стало обсуждение глобальных процессов, способствующих завершению войны России против Украины. Также лидеры уделили особое внимание гарантиям безопасности и роли Турции в их обеспечении.

«Украина, Европа, Турция, Британия и США должны совместно работать над созданием надежных гарантий безопасности», - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил Турцию за ее посредничество в освобождении украинских военнопленных и призвал к дальнейшему содействию в этом вопросе.

Среди других важных тем – развитие экономического и агропромышленного сотрудничества. В рамках встречи стороны подписали два документа:

Меморандум о сотрудничестве в области медиа и коммуникаций,

Соглашение о сотрудничестве в области образования.

Особое внимание было уделено вопросам продовольственной безопасности и сотрудничества в этом направлении.

«Вместе с Турцией и партнерами мы работаем над тем, чтобы в мире не использовали голод как оружие. Это касается и Ближнего Востока, и Африки, в частности, Сирии, где сейчас есть шанс на стабильность», – отметил Зеленский.

Президент Турции подтвердил свою поддержку территориальной целостности Украины и заявил о готовности содействовать установлению мира.

«Мы готовы оказывать любую поддержку для завершения переговоров и установления устойчивого мира», - подчеркнул Эрдоган.

Он также подчеркнул, что турецкие компании заинтересованы в восстановлении Украины.

Переговоры прошли в духе стратегического партнерства между Украиной и Турцией, демонстрируя совместное стремление к укреплению сотрудничества и безопасности в регионе.

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