закрыть
18 февраля 2025, вторник, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский и Эрдоган провели переговоры в Анкаре: главные итоги

  • 18.02.2025, 21:27
  • 1,310
Зеленский и Эрдоган провели переговоры в Анкаре: главные итоги

Стороны подписали несколько соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком и расширенном форматах, сообщает Офис президента Украины.

Зеленский отметил принципиальную позицию Эрдогана по суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил, что очень ценит поддержку и отношения с Турцией.

Одной из ключевых тем переговоров стало обсуждение глобальных процессов, способствующих завершению войны России против Украины. Также лидеры уделили особое внимание гарантиям безопасности и роли Турции в их обеспечении.

«Украина, Европа, Турция, Британия и США должны совместно работать над созданием надежных гарантий безопасности», - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил Турцию за ее посредничество в освобождении украинских военнопленных и призвал к дальнейшему содействию в этом вопросе.

Среди других важных тем – развитие экономического и агропромышленного сотрудничества. В рамках встречи стороны подписали два документа:

Меморандум о сотрудничестве в области медиа и коммуникаций,

Соглашение о сотрудничестве в области образования.

Особое внимание было уделено вопросам продовольственной безопасности и сотрудничества в этом направлении.

«Вместе с Турцией и партнерами мы работаем над тем, чтобы в мире не использовали голод как оружие. Это касается и Ближнего Востока, и Африки, в частности, Сирии, где сейчас есть шанс на стабильность», – отметил Зеленский.

Президент Турции подтвердил свою поддержку территориальной целостности Украины и заявил о готовности содействовать установлению мира.

«Мы готовы оказывать любую поддержку для завершения переговоров и установления устойчивого мира», - подчеркнул Эрдоган.

Он также подчеркнул, что турецкие компании заинтересованы в восстановлении Украины.

Переговоры прошли в духе стратегического партнерства между Украиной и Турцией, демонстрируя совместное стремление к укреплению сотрудничества и безопасности в регионе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Есть три признака развала России
Есть три признака развала России Наталья Радина
Доходяги
Доходяги Ирина Халип