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Зеленский трижды сказал «нет» Трампу

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  • Владимир Пастухов
  • 19.02.2025, 11:46
  • 3,464
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Владимир Пастухов

Это по-настоящему смело.

Путь между Мюнхеном и Эр-Риядом оказался коротким. Как говорится, от ненависти до любви один шаг. На удивление, на этой дистанции меня практически никто и ничто не удивило. Трамп, Путин, Вэнс, Лавров, Рубио, Дмитриев, Макрон, Шольц, Мерц, Стармер, – практически все они действовали в рамках заранее отведенной им роли, как пишут в своих протоколах следователи.

Каждый сказал и сделал именно то, что давно собирался и многократно обещал сказать или сделать. Нам, в общем-то, обещали предательство и сепаратный сговор, мы и получили предательство и сепаратный сговор. А то, что мы до последнего момента не верили, что все произойдет именно так, как оно произошло, - так это наша проблема, а не проблема «предателей» (тьфу, ну вот опять это слово).

Но был один, который удивил. По-настоящему удивил. Пожалуй, впервые с лета 2023 года. Этим человеком стал Зеленский. Он один вышел за флажки определенной ему роли - Бенеша. И для истории уже не важно, что с ним дальше будет, - скорее всего, ничего хорошего, - важно то, что он второй раз за три года разорвал шаблон. Это запомнится.

Зеленского перед Мюнхеном очевидно ломали и выводили на «точку согласия» с планом, который был давно уже для всех «секретом Полишинеля»: прекращение огня по имеющейся линии противостояния, проведение выборов (после которых по замыслу сценаристов он должен был исчезнуть), и потом долгие «терки о мире», уводящие в бесконечность.

Этот план позволял Путину и Трампу спокойно заниматься «нормализацией» за спиной не только Украины, но и всей Европы. И все бы могло сложиться достаточно быстро, почти за сутки, как и было обещано, если бы не отчаянное упрямство Зеленского. Зеленский снова сделал вполне уже себе определившуюся ситуацию снова неопределенной, благодаря чему финал военной драмы Украины отодвигается от нас по мере приближения к нему, словно линия горизонта.

По сути, Зеленский трижды за несколько дней сказал «нет». Причем не Путину, а Трампу. Нет встрече (в том числе – в Эр-Рияде), где он не первый. Нет выборам в Украине до «полной нормализации». Нет превращению Украины в «Новый Берег Слоновой Кости» без гарантий безопасности (насколько я понимаю, с гарантиями куда ни шло). Это по-настоящему смело в том положении, в котором он сам и вся Украина сегодня находятся.

Владимир Пастухов, Telegram

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