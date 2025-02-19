Почти 300 000 украинцев трудоустроились в Германии 19.02.2025, 21:08

В основном они заняты в таких отраслях, как промышленность, торговля, здравоохранение.

Спустя почти три года после начала войны в Украине примерно 300 000 беженцев из этой страны устроились на работу в Германии, сообщило Федеральное агентство по труду в среду, 19 февраля. По данным ведомства, по состоянию на ноябрь 2024 года из примерно 296 000 трудоустроившихся граждан Украины более 245 000 платили взносы в кассы социального страхования.

Украинские беженцы в основном заняты в таких отраслях, как промышленность, торговля, здравоохранение, социальные услуги, строительство, гостиничный бизнес и сектор коммерческих услуг.

Для сравнения: до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Германии работало около 65 000 украинцев. При этом, по данным Федерального статистического ведомства, число украинских беженцев в ФРГ увеличилось за этот период более чем в восемь раз и достигло 1,256 млн человек (по состоянию на 31 октября 2024 года).

Согласно данным агентства по труду, примерно 211 000 украинцев по состоянию на ноябрь 2024 года были безработными. Еще 98 000 человек проходили интеграционные курсы, 29 000 человек - профессионально ориентированные языковые курсы. Порядка 21 000 украинцев участвовали в программах трудоустройства.

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