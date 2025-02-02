Порошенко выступил против проведения выборов в Украине во время войны 5 2.02.2025, 16:25

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Ранее стало известно, что США обсуждают побуждение Киева к организации выборов.

В случае проведения в Украине выборов в ближайшее время под угрозой окажется единство общества, заявил бывший президент страны Петр Порошенко, его слова приведены на сайте партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет.

«Вы знаете, что означают выборы в Украине сейчас? Убийство единства. Потому что выборы — это всегда борьба. А единства не может быть во время выборов. Об этом знает любая демократия», — отметил он.

По его словам, от проведения выборов выиграет только российская сторона. Поэтому Порошенко выступил против организации голосования сейчас. По его словам, сначала нужно прекратить огонь, «выборы должны соответствовать общим критериям демократии и свободы».

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал проведение выборов в Украине важным и отметил, что это возможно и во время боевых действий.

«Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», — сказал он.

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