закрыть
20 февраля 2025, четверг, 17:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Именно поэтому президент Зеленский в последнее время неоднократно упоминал Беларусь»

2
  • 20.02.2025, 17:05
  • 2,218
«Именно поэтому президент Зеленский в последнее время неоднократно упоминал Беларусь»
Владимир Зеленский

Есть серьезные угрозы с территории нашей страны.

Украинский военный эксперт Михаил Самусь в эфире «Еврорадио» заявил об опасности российско-белорусских учений «Запад-2025». Эксперт считает, что Путин после этих маневров может «попробовать на зуб НАТО»:

— Именно поэтому президент Зеленский в последнее время неоднократно упоминал Беларусь. И я как военный аналитик подтверждаю, что уже примерно два месяца мы обсуждаем подготовку к этим учениям и очень внимательно за ней следим.

В то же время украинский эксперт отметил, что в данный момент нет подтверждения информации о решении создать такую группировку на территории нашей страны.

— Однако переброска российских войск может начаться в любой момент. В предыдущие учения их демонстративная фаза проводилась в августе-сентябре, со всевозможными показушными элементами, боевой стрельбой, всеми генералами, а Лукашенко и Путин, как правило, за этим наблюдают.

По моим оценкам, если российская группировка на территории Беларуси будет меньше 15 тысяч войск, то это все же будут учения, отработка каких-то элементов, но боевая операция проводиться не будет.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов