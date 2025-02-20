«Именно поэтому президент Зеленский в последнее время неоднократно упоминал Беларусь»2
- 20.02.2025, 17:05
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Есть серьезные угрозы с территории нашей страны.
Украинский военный эксперт Михаил Самусь в эфире «Еврорадио» заявил об опасности российско-белорусских учений «Запад-2025». Эксперт считает, что Путин после этих маневров может «попробовать на зуб НАТО»:
— Именно поэтому президент Зеленский в последнее время неоднократно упоминал Беларусь. И я как военный аналитик подтверждаю, что уже примерно два месяца мы обсуждаем подготовку к этим учениям и очень внимательно за ней следим.
В то же время украинский эксперт отметил, что в данный момент нет подтверждения информации о решении создать такую группировку на территории нашей страны.
— Однако переброска российских войск может начаться в любой момент. В предыдущие учения их демонстративная фаза проводилась в августе-сентябре, со всевозможными показушными элементами, боевой стрельбой, всеми генералами, а Лукашенко и Путин, как правило, за этим наблюдают.
По моим оценкам, если российская группировка на территории Беларуси будет меньше 15 тысяч войск, то это все же будут учения, отработка каких-то элементов, но боевая операция проводиться не будет.