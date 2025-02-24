Будущий канцлер Германии сделал первое заявление о США и Трампе 24.02.2025, 8:24

10,684

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Фридрих Мерц пообещал дать Европе «настоящую независимость».

Фридрих Мерц, который станет канцлером Германии, пообещал помочь Европе обрести «реальную независимость» от США.

Однако, как пишет Reuters, для достижения этой цели Мерцу предстоит вести сложные и длительные коалиционные переговоры после того, как крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) заняла историческое второе место на выборах.

Издание акцентировало, что Мерц будет канцлером в то время, как крупнейшая экономика Европы находится в тяжелом состоянии, ее общество расколото тз-за вопроса миграции, а безопасность зависит от США и РФ.

«Мы находимся под таким огромным давлением с двух сторон, что моим абсолютным приоритетом сейчас является достижение единства в Европе. Создать единство в Европе возможно», - сказал он.

До сих пор считавшийся атлантистом, Мерц сказал, что Трамп показал, что его администрация «в значительной степени безразлична к судьбе Европы».

«Абсолютным приоритетом будет как можно скорее укрепить Европу, чтобы мы могли шаг за шагом достичь реальной независимости от США», - добавил он.

Что известно о Фридрихе Мерце

Давний соперник Ангелы Меркель, занимавшей более центристскую позицию, правый Мерц возглавил ХДС в январе 2022 года, а в сентябре прошлого года был выдвинут кандидатом в канцлеры.

Стремясь направить партию в более консервативное русло, он сделал сдерживание нелегальной миграции центральным вопросом своей политики.

Мерц изучал право и поначалу работал юристом. Вступив в ХДС еще в школе, он всегда стремился к политике и в 1989 году был избран в Европейский парламент. Затем он переключился на внутреннюю политическую арену, став членом парламента Германии в 1994 году.

Продвигаясь по партийной лестнице в течение следующих нескольких лет, Мерц в конце концов был отодвинут на второй план в партии по итогам борьбы за власть с Ангелой Меркель. Он решил уйти из политики и несколько лет проработал на руководящих должностях в частном секторе, например, в BlackRock Germany и HSBC Trinkhaus & Burkhardt, а также входил в советы директоров EY Germany и футбольного клуба «Боруссия Дортмунд».

Его возвращение в парламент более десяти лет спустя было отмечено попытками сдвинуть ХДС в социально-консервативную сторону, близкую интересам бизнеса.

В январе Мерц произвел настоящий фурор, когда протащил в парламенте необязательное предложение, направленное на ужесточение иммиграционных правил, таких как пограничный контроль и усиление депортации, несмотря на критику, что это может нарушить как немецкое, так и европейское законодательство о предоставлении убежища.

Он, похоже, потенциально готов вступить на политически рискованную территорию. Когда Мерц отказался от своей позиции не работать с «Альтернативой для Германии» и нарушил так называемый «брандмауэр» против этой партии, его подвергли широкой критике. Позже он исключил любое будущее сотрудничество с ультраправыми.

В настоящее время немецкая экономика находится в тяжелом положении, и Мерц часто критикует экономическую политику, проводимую правительством Шольца, обвиняя его в спаде. Он является сторонником сокращения социальных пособий и уменьшения числа государственных служащих. Он также выступает за снижение налогов, что приведет к сокращению государственных доходов, и в то же время не против сокращения госсубсидий.

Что касается внешней политики, то Фридрих Мерц был напорист во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, заявив, что Германия должна играть более значительную роль лидера в ЕС, а также пообещав поддержку Украине и поддержав ее вступление в НАТО.

Мерц женат, у него трое детей. Любитель авиации, он, по некоторым данным, владеет двумя самолетами, на которых летает в свободное от политики время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com